¿Haz visto la exposición de Manolo Valdés?

Uno de los salones de la exposición de Manolo Valdés en Roma

Y el día que me lo comentó no lo dudé, pero el Covid destruyó de una guantazo mis planes y no pude visitarla. La exposición la cerraron dos semanas después de su apertura, fue una tristeza enorme, pero “no hay mal que dure cien años ni mortal de lo resista”, la muestra está nuevamente abierta al público y la mantendrán hasta finales de Julio de este año.

Veinticinco años después , Valdés vuelve al centro de la Ciudad Eterna e invade con sus obras, realizadas con materiales diversos, navegando entre la madera, el mármol, el bronce, alabastro, fierro, acero, latón, un mundo exquisito y maravilloso en la muestra “Le forme del Tempo”

Y él mismo cuenta en este video que se puede ver en la muestra, lo que significa exponer en Roma, entre otros pensamientos:

Para Valdés sus referencias son los más grandes, Velázquez, Rubens, Zurbarán, El Greco, Ribera, Matisse, Léger, Lichtenstein, etc. Es como si en cada una de sus obras les invitara a ellos, a los más grandes, a observarlas y a contrastarlas, aunque su base (como lo describe Gabriel Simongini el curador de la muestra) está siempre presente el mayor trabajo de la historia del arte realizado por Velázquez: Las Meninas. El artista ama decir " Nosotros construimos eso que la historia del arte ha metido dentro de nuestras manos. Esa es la magnífica excusa para contar otras cosas, para hacer un discurso más amplio de la vida humana”

Y si que lo hace claramente, con su Reina Margarita, su Reina Mariana y sus setenta obras que están aquí en Roma por deseos y perseverancia del profesor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente de la Fundación Terzo Pilastro Internazionale y llevada a cabo por el curador Gabriele Simongini que explica al detalle, cada una de las obras expuestas en la Via del Corso a unos pasos de la Piazza Venecia, de la Piazza Colonna y de la Fontana de Trevi, aquí, en el corazón de Roma.

Y es verdad que la sensación que otorga observar cada pieza, es la invitación a pensar en lo táctil, como Emmanuele Francesco Maria Emanuele lo cita, y dice que le encanta como Valdés es capaz de conjugar el repertorio artístico del pasado reinterpretándolo en clave contemporánea.

Son pinturas y esculturas de una belleza enorme

La relación de Manolo Valdés con Roma inició cuando era estudiante “Italia es un lugar obligatorio para un pintor, para visitarla para su propia formación artística además de disfrutar de sus maravillas” - “Cuando tenía 16 o 17 años, recuerdo de haber ido a Rimini a un encuentro de arte organizado por Giulio Carlo Argan, para la ocasión habían invitado a chicos y yo fui uno de los afortunados. Cuando visité Roma en los tiempos de Argan, tuve la oportunidad de saludarlo. Tengo amigos en la ciudad a los que siempre deseo ir a visitar. Repito a menudo que quién ha tenido la fortuna de haber nacido o de vivir en Roma, le es más fácil convertirse en artista porque están rodeados de lugares (museos, iglesias, palacios…) que es una inagotable fuente de inspiración”

Dice que “encuentra a Veláquez” muy a menudo en su camino, y siempre es un placer “En aquella época Velázquez y Goya eran los artistas que me fascinaban pero eso vale hasta hoy mismo”. En la muestra la referencia a Matisse también es una constante sobre todo en sus trabajos de los últimos años, y Manolo dice que el mismo interés que ha tenido por Velázquez, Rembrandt, Picasso o Rafael lo tiene por este artista. Comenta que una escultura le puede inspirar un cuadro y viceversa.

Manolo Valdés espera que los que observen sus obras se sientan libres y que se diviertan, que no limiten su imaginación y que no se sientan en la obligación de estar de acuerdo con él. “No hay cosa que me haga más feliz que escuchar diferentes interpretaciones de mi arte”

La muestra Las formas del Tiempo de Manolo Valdés, es darse un paseo por la historia empapada de belleza.