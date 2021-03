Crítica de “Solo las bestias”: Peores son los humanos ★★★★☆

Director: Dominik Moll. Guión: Gilles Marchand, D. Moll (Novela de Colin Niel). Intérpretes: Denis Menochet, Valeria Bruni, Nadia Tereszkiewicz. Francia, 2019. Duración: 117 minutos. Drama.

Nieva, sigue nevando, aunque los paisajes están ya helados desde hace tiempo. Una mujer desaparece y pronto se sabe que la han asesinado. Hay quien dice que el filme de Moll (autor asimismo de la no menos turbia «Harry, un amigo que os quiere») recuerda a «Fargo», pero será solo por eso, por todo lo blanco y el descubrimiento de un crimen en medio de la nada. De manera que, sin atisbo alguno del humor negro de los Coen, la cinta se sitúa mucho más cercana, por ejemplo, de González Iñárritu cuando conocemos en la Francia rural a varios personajes sin relación aparente. Alice, una trabajadora social casada con un tipo que ya no quiere, Joseph, un arisco granjero... Todos, sin embargo, están marcados por el desamor, los engaños, la mezquindad o las pasiones frustradas. A través de numerosos flash backs y saltos temporales, el puzzle va encajando hasta llegar a África, donde un hombre engañado busca venganza. Claustrofóbica, densa, inquietante y excelentemente estructurada a pesar de los riesgos, confirma que no son las bestias, sino los humanos los auténticos animales de este mundo.