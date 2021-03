Spike Lee vuelve a presidir el jurado de un Festival de Cannes con “excelentes sorpresas”

El Festival de Cannes, uno de los eventos más relevantes de la industria del cine, se suspendió el año pasado por la pandemia del coronavirus. Se habría celebrado del 12 al 23 de mayo de 2020, pero los organizadores decidieron esperar a que la crisis sanitaria estuviera más controlada. Ahora, han fijado la nueva fecha para retomar la celebración cinematográfica, que tendrá lugar entre el 6 y el 17 de julio. Esta noticia la han lanzado junto al nombre que presidirá el jurado de esta 74ª edición: Spike Lee, que también fue seleccionado para dicho cargo el año pasado.

“A lo largo de todos estos meses de incertidumbre que han transcurrido, Spike Lee no ha dejado de alentarnos. Por fin, este respaldo se ha materializado y no podíamos imaginar una figura más influyente para analizar esta época tan convulsa”, explica en un comunicado Pierre Lescure, presidente del Festival de Cannes. “Su entusiasmo y su pasión por el cine nos transmiten una energía intensificada para preparar este gran Festival que todos esperamos desde hace mucho tiempo”, añade el delegado genral, Thierry Frémaux.

Así, con la Covid-19 aún presente en muchos países y especialmente en Francia, el certamen de cine ya tiene fecha de celebración, siendo en julio en lugar de en mayo, como es habitual cada año. Con esto, la organización asegura que a principios de junio serán anunciados los otros miembros del jurado, así como las películas seleccionadas para el programa. La Palma de Oro se entregará el último día, el 17 de julio.

“Los preparativos están en auge: los comités de selección ya están visionando multitud de películas y se vislumbran excelentes sorpresas cinematográficas”, asegura el comunicado.

Lee, de 63 años -cumple 64 el 20 de marzo-, “se considera ante todo un autor, como demuestra el hecho de que normalmente solo ruede sus propios guiones”, especifica la organización. Su fama se disparó en 1986 con “She’s gotta have it (Nola Darling)”, así como con “Do the right thing”, en 1989, o “Jungle fever”, en 1991.

“Su obra es la viva imagen del hombre con aspecto de eterno adolescente que no se separa nunca de sus zapatillas y su gorra: burlona y turbulenta, voluble y provocativa, en ocasiones furiosa, siempre comprometida”, le define la publicación de Cannes.