Así suena “Maldito” de The Parrots y C Tangana

El grupo de rock madrileño The Parrots y “El madrileño”, es decir, C Tangana, acaban de lanzar “Maldito” el videoclip y single de adelanto del próximo disco de los primeros, que aparecerá después de verano y en el que los tres músicos aparecen caracterizados como salidos de “El día de la Bestia”: un demonio, un predicador y un mendigo poseído que recorren las calles del centro de Madrid y entran en el Metro en una espectacular persecución. Sobre la colaboración, Diego García y Álex de Lucas explican que viene de lejos y que el entendimiento fue inmejorable. “Ahora que lo pienso, cuando nos llamó, igual quería que saliéramos en ’'El madrileño’' y no se atrevió a decirlo”, bromea Diego.

El tema, publicado en Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, lleva grabado desde diciembre de 2019 e iba a salir en marzo de 2020, pero la pandemia lo impidió. Y el tiempo para lanzarlo ha sido perfecto, después del éxito de Pucho, C Tangana, con su nuevo álbum. “Nuestra colaboración es mucho anterior. El vídeo se hizo en diciembre de 2020 pero todo el proceso venía de atrás”, aclaran sobre una canción que se gestó desde la admiración mutua. “Un día se acercó a escuchar los temas del disco porque tenía ganas de hacer algo juntos. Parece que tenía interés por hacer un tema de rock y ya podemos entender por qué. Pero todo el proceso fue colaborativo, porque él sabe cómo ayudar a mejorar una canción en vez de hacerla a su estilo. Fue genial”, explica Álex.

La relación personal previa era escasa. “Casi nada. De la noche madrileña y lo típico que te escribes por Instagram. Pero nos conocimos y musicalmente encajamos. Empezamos nosotros la canción y nos dijo que le molaba, que se sentía entre cómodo e incómodo, que podía salirse y hacer cosas nuevas. Así que hicimos nuestra parte, y luego la acabamos con él”, cuenta Diego. La letra de la canción suena a C Tangana. “Claro, es que él vino, se empapó, y la hizo suya. No tendría sentido que colaborásemos con una persona así para decirle qué tiene que hacer”, añade Álex. “Ese chaval, en la música, puede hacer lo que quiera”, corrobora su compañero en la banda.

La canción forma parte del nuevo disco del dúo, que saldrá después del verano. “Se ha ido haciendo poco a poco. Teníamos muy claro cómo y con quién: con Tom Furse de The Horrors. “Somos una banda de rock de Madrid, pero somos fans, es lo que nos ha movido siempre”, explican. “El anterior disco se grabó en 10 días y aquí en tres tandas de 15 días, respirando entre ellas dos meses. Parece más sencillo, pero se complica mucho más porque lo piensas todo, le das vueltas y vueltas”, comenta Álex sobre un trabajo del que, en las próximas semanas, se irán conociendo adelantos.