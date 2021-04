Crítica de “Vivo”: la paz sea con todos ★★★☆☆

Dirección y fotografía: Jorge Pareja. Guion: Jaime Pineda. Montaje: J. Pineda y J. Pareja. España, 2021. Duración: 102 minutos. Documental.

Cinco testimonios reales marcados por una revelación sagrada. En el caso de Carlos, joven ateo de buena familia, tras un viaje a Calcuta. En el de Jaime, ex adolescente adicto y violento, cuando se observó desde fuera montado en un bus con resaca, la ropa manchada de sangre, los ojos llenos de furia, y supo que había tocado fondo; solo un sacerdote intentó entonces comprender su peligrosa deriva. Con el matrimonio formado por Antonio y Sonsoles, ya religiosos pero «por rutina», la luz les alumbró cuando supieron que ella estaba embarazada de un bebé que vendría a este mundo con graves problemas. Y, finalmente, está la historia de Andrea, hundida por culpa de un trágico accidente que le arrebata al que más quería. Pero a veces el dolor tiene sentido y una cura, como los protagonistas de este hondo documental sabrán andado el tiempo, y en otras ocasiones quienes pensaban que sus existencias estaban llenas caen en la cuenta de que algo muy dentro faltaba. El silencio, la paz y el amor darán un sentido a este valle de lágrimas que no siempre está claro. Y la oscuridad que ilumina ya no los abandonará nunca. Para creyentes o no, una producción que traspasa la carne con el fin de buscar nuestro espíritu, simplemente, y la calma.

Lo mejor: El hondo testimonio de Jaime, un otrora violento joven que consiguió salir del infierno

Lo peor: El modesto presupuesto se nota, pero para su público potencial no será un problema