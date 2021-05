Angie Rigueiro: «“Terra Alta”, de Javier Cercas, engancha al lector en todo momento»

Cuando necesitas volver a casa cuanto antes para continuar con el libro que estás leyendo, estás perdido. O, más bien, estás disfrutando de uno de los mayores placeres de la lectura. Libros hay muchos, pero dar con aquel que verdaderamente te engancha hasta el punto de no poder pensar en otra cosa, pocas veces ocurre. Esta es la sensación que Angie Rigueiro, presentadora de Antena 3 Deportes, tuvo con «Terra Alta», obra con la que Javier Cercas ganó el Premio Planeta 2019. «Esas ganas de llegar para devorar el libro valen mucho», explica, pero no es el único motivo por el que lo recomienda:

–Me ha parecido un thriller impresionante. El autor consigue mantener al lector enganchado en todo momento. No aburre, ni decae, incluso tampoco te esperas que el final se vaya a desarrollar así, que el desenlace sea así. Me gustó su originalidad.

–¿Qué aspecto fue el que le atrajo más de la obra?

–La reflexión que hay detrás sobre el valor de la ley y de la justicia. El gran debate que, en muchos momentos, hasta los periodistas podemos poner sobre la mesa con ciertos temas que informamos. ¿Es legítima la justicia cuando la tomas por tu cuenta? Es decir, en el libro entiendes el por qué del asesinato central de los ancianos. Lo comprendes. Incluso, como lector, puedes llegar, no a justificarlo, pero sí a sentir la rabia y la sed de venganza del personaje que idea todo el plan. El valor del libro está ahí, en la reflexión sobre la ley y sobre si en algunos momentos hay legitimidad para la venganza.

–¿Qué aprendió del protagonista, Melchor Marín?

–Lo admiro mucho porque, teniendo un pasado muy oscuro, una infancia muy difícil, sin un padre reconocido, una madre prostituta, metido en las drogas o habiendo estado unos años en la cárcel, ves cómo se encuentra consigo mismo. Le apetece cambiar de vida y se hace policía, evoluciona mucho a lo largo de la novela. Es una persona con ganas de luchar, que no lo ha tenido fácil, pero eso no le impide sacar la mejor versión de sí mismo.

Javier Cercas, escritor y Premio Planeta 2019

–Más allá del crimen, el libro contiene una reflexión política, ¿qué le pareció?

–Se habla del franquismo y de los republicanos, ese conflicto, esa herida abierta de España desde la Guerra Civil. Refleja cómo vecinos, amigos, se mataron unos a otros, cómo familias enteras se vieron destrozadas por la guerra. Es verdad que es una reflexión política de cómo quizá, en la sociedad española, hay todavía muchas heridas que no han cicatrizado. Creo que el autor quiere incidir en que la sed de venganza no ha terminado en algunos casos.

–Cercas también hace paralelismos con la historia de «Los miserables», ¿diría que la novela de Víctor Hugo sigue siendo actual?

–Sí. Es un clásico, y los clásicos nunca mueren. Cercas refleja que está más viva que nunca. Es un libro de referencia que todo el mundo tiene que leer.

–¿Se sintió identificada con algo de «Terra Alta»?

–Afortunadamente no, porque es un thriller, con asesinatos e infancias difíciles. Sí podría decir que me fascina Melchor, porque es muy luchador y tiene ganas de justicia. Si no hubiese sido periodista, me habría gustado ser jueza. Vengo de una familia de abogados y llevo en el ADN el querer cambiar las cosas. Incluso creo que los periodistas, con nuestro poder de difusión, podemos hacer mucho bien.