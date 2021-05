Emiten una orden de arresto contra Marilyn Manson

La pesadilla continúa para Brian Warner, más conocido como Marilyn Manson. El cantante estadounidense, tras unas semanas siendo acusado de abuso sexual, está ahora en búsqueda y captura: el Departamento de Policía de Gilford (New Hampshire) ha emitido una orden de arresto, según informa “The New York Times”. Pero Manson no es buscado por las demandas mencionadas, sino por dos cargos de agresión a una fotógrafa durante un concierto que se celebró el 19 de agosto de 2019. Por tanto, la orden de arresto no es nueva, sino que el artista la conoce desde hace un tiempo y, sin embargo, no ha hecho ningún esfuerzo por responder. Según el departamento de policía, “el Sr. Warner, su agente y asesor legal están al tanto de la orden desde hace algún tiempo y no han respondido. La fotógrafa había sido subcontratado por una empresa con sede en New Hampshire para grabar el concierto y estaba ubicado en el foso del escenario, cuando ocurrieron los presuntos asaltos”.

Según publica “People”, el artista, que no es extraño que se comporte de manera provocativa en sus actuaciones, escupió y lanzó sus mocos contra la mujer, mientras ella estaba trabajando. “Estaba escupiendo por todas partes y apareció la fotógrafa. Él se dio cuenta y siguió escupiendo a propósito en su cámara”, explican algunos asistentes del concierto a “People”.

Con esto, la orden de arresto se hace pública ahora ante la ignorancia y la negativa por parte del artista de responder a ella. Esta evasión, sumada a las acusaciones de abuso a las que se enfrenta, ponen a Manson entre la espada y la pared. Aunque los delitos a los que se enfrenta por la demanda de la fotógrafa no son de los más graves: la pena mayor sería de menos de un año de cárcel y una multa de al menos 2.000 dólares.

Manson fue despedido por su sello discográfico después de que Esmé Bianco, actriz conocida por interpretara a Ros en “Juego de Tronos”, presentara una demanda contra él por agresión sexual. Lo hizo tres meses después de que Evan Rachel Wood, estrella nominada al Emmy por “Westworld”, también acusara al cantante de violación, agresión y abusos.

No obstante, esto lo negó el cantante a través de una publicación de Instagram: “Obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes de controversia, pero estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad”, escribió. “Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consensuadas con socios de ideas afines. Independientemente de cómo, y por qué, otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad “.

“No es ningún secreto para cualquiera que haya asistido a un concierto de Marilyn Manson que le gusta ser provocativo en el escenario, especialmente frente a una cámara”, explica a través de un correo electrónico que recoge “The New York Times” el abogado del cantante, Howard King. “Este reclamo por delito menor se llevó a cabo después de que recibiéramos una demanda de un fotógrafo porque una pequeña cantidad de saliva entró en contacto con su brazo. Después de que solicitáramos pruebas de los supuestos daños y perjuicios, nunca recibimos una respuesta”.