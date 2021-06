Alanis Morrisette, la primera gran gira internacional que pasará por España en noviembre

La cantante y compositora Alanis Morissette ha confirmado que dos conciertos de su gira homenaje por los 25 años de “Jagged Little Pill” pasará por Madrid y Barcelona. El tour, con 35 fechas en EE.UU., arrancará el 12 de agosto de 2021 en Austin (Texas) y llegará en otoño a España: 10 de noviembre de 2021 en Barcelona (Palau Sant Jordi) y 11 de noviembre de 2021 en Madrid (WiZink Center).

En esta gira especial 25 aniversario, Alanis interpretará por completo su icónico álbum “Jagged Little Pill” así como otros éxitos, entre los que se encuentran temas de su último disco, “Such Pretty Forks in the Road”. Un tour que hará paradas en Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Hungría, Italia y España y finalizará en Reino Unido con dos conciertos en el O2 Arena de Londres. La etapa de la gira por Australia, Nueva Zelanda y Filipinas se ha reprogramado a noviembre de 2022. Las entradas están a la venta en livenation.es y Ticketmaster.