Xuso Jones: « “El secreto”, de Rhonda Byrne, me cautivó desde el minuto uno»

Sin duda, Xuso Jones ha escogido uno de los libros más deseados de los últimos tiempos. Es un ensayo que trata sobre cómo construir una vida plena, abundante y feliz, a través de la denominada «ley de la atracción»: de la creencia de que los pensamientos influyen sobre la vida y que a cada persona le vuelve una cantidad de energía similar a la que emite. Un libro, por tanto, con una mirada optimista en un momento en que la realidad que se vuelve cada vez más oscura, en la que el mínimo ápice de alegría se recibe cada vez con los brazos más abiertos. Jones, cantante («Tequila», «Mil pasos») e influencer español que ha participado en programas televisivos como «Tu cara me suena», «MasterChef Celebrity» o «La Voz», responde a estas preguntas mientras sale de viaje, lo que nos demuestra que el objetivo de su libro preferido –el de disfrutar, a pesar de todo, y aprovechando todo lo bueno que nos ofrece la vida– ha surtido bastante efecto en él.

–¿Cuál es su libro preferido?

–«El secreto», de la australiana Rhonda Byrne.

–¿Por qué?

–Porque se trata de un libro que me cautivó desde el minuto uno. Nada más comenzar a leerlo, desde el principio, me sentí bastante identificado con su argumento.

–¿Y qué aprendió tras terminar de leerlo?

–No aprendí nada, sino que, más bien, directamente me vi reflejado en él. Me considero una persona muy optimista y, según iba leyendo cada página del libro, éste me iba reiterando todos mis pensamientos.

–La clave del argumento de Byrne está en cómo constuir una vida plena, en descubrir cómo se puede tener, ser o hacer lo que se quiera. ¿Así vive usted?

–Sí, totalmente. Ese optimismo es mi ley de vida. Si tengo cualquier problema, no dudo e intento hacerlo lo más pequeño posible, siempre con el ánimo de seguir hacia adelante.

Rhonda Byrne

–¿Cuál diría que es su «secreto» personal para poner solución a cualquier obstáculo?

–Principalmente, el quedarme con los pequeños, pero grandes, momentos de la vida. Situaciones como puede ser disfrutar de una cena con amigos o con la familia. Eso es, para mí, lo realmente importante. Al final, solemos tender siempre a aspirar a hacer cosas que, cuando llegamos a ellas, no es suficiente, y queremos pasar a otro nivel, sin importar ya nada de lo que has conseguido.

–Para aquellos lectores escépticos de los libros de autoayuda, ¿cómo defendería este género y el libro de Rhonda Byrne en particular?

–Primero tengo que decir que este libro, cuando empecé a leermelo, me ocurría en muchas ocasiones y con muchos ejemplos de los que propone la autora, que pensaba que eran muy fantásticos, que no eran nada realistas. Pero eso fue hasta que entendí la manera en que tenía que abrir la mente para poder comprenderlo. Es decir, que si lo leías al pie de la letra, a veces daban ganas de cerrar el libro (ríe).

–Entonces, en tiempos de pandemia y si tuviera la oportunidad, ¿a quién le recomendaría su lectura?

–Es un libro que, ante todo, yo le regalaría a adolescentes. Para que, mientras maduran, vayan formando sus propias mentes de una manera positiva. De hecho, me identifico tanto que yo con 18 años me tatué la frase «El poder del secreto» en el brazo.