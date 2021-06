Muere la actriz Lisa Banes diez días después de ser atropellada

La actriz estadounidense Lisa Banes ha fallecido hoy tras sufrir un accidente de tráfico hace diez días en Nueva York. La intérprete, conocida por sus papeles en “Cocktail” y “Perdida”, ha muerto a los 65 años, tras varios días en estado crítico al ser atropellada por un motorista que se saltó el semáforo y se dio a la fuga.

Según medios de comunicación locales, era la primera vez que Banes visitaba la Gran Manzana tras la pandemia, pues ella vive en Los Ángeles. El accidente está siendo investigado por el departamento de colisiones de la Policía de Nueva York, que recibió la llamada de emergencia el pasado 4 de junio. “A su llegada, los agentes observaron a una mujer que yacía sobre la calzada, con una contusión severa en la cabeza”, han confirmado.

Nacida en Ohio y criada en Colorado, Banes ha participado en películas como “Cocktail” (1988), dirigida por Roger Donaldson y donde compartió elenco con Tom Cruise, Elisabeth Shue o Bryan Brown”, así como en “Perdida” (2014), dirigida por David Fincher. Asimismo, ha trabajado en teatro y televisión, ganando en 1981 el Theater World Award por su interpretación de Alison Porter en “Don’t look back in anger”, así como fue nominada a Mejor Actriz en los Drama Desk Award por su papel en “Isn’t it romantic?”, en 1984. Asimismo, participó en series como “The king of Queens”, “Six feet under”, “Nashville” y “Royal Pains”.