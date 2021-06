Farruquito, su hijo, su madre y el Espíritu Santo

Si los Carmona le hicieron debutar con tan solo cinco años en una plaza tan emblemática como es Broadway, ahora, Farruquito no ha querido menos para su hijo, Juan el Moreno. Eso sí, ha sido algo más conservador, prudente o protector –como quieran–, y ha querido que fuera a los nueve años cuando su retoño se estrene en esto de los escenarios. Lo cual sigue siendo una edad prematura donde las haya. Más aún viendo el lugar elegido para dicha puesta de largo, que no es otro que «el mejor teatro del mundo», el Real. Y no es un ataque de chovinismo gratuito, sino recuerden que esta es la etiqueta que se colgó el coliseo en los últimos «Oscar de la ópera» y que portará durante, al menos, un año.

Pues es aquí donde Farruquito ha querido que continúe la tradición. Donde, lejos de acompañarse solo con El Moreno, también ha querido que esté a su lado la abuela de la criatura y, a su vez, claro, madre del bailaor, Farruca. El trío familiar será el centro de un espectáculo en el que Farruquito ha decidido abrirse al pueblo para decir quién es y abordar «los momentos más significativos que me definen»: «Voy a contar muchas cosas no tan evidentes porque no hay argumento ni escenografía, pero todo sucederá con la música». Entre otras, se intuirá cómo se enamoró de esto del flamenco con los Habichuela o el ejemplo a seguir de su abuelo, «un gigante para mí», dice. Y también se retrocederá hasta la esencia de todo. Antes incluso que ese Farruco en el que se ha mirado siempre su nieto. Una generación antes. Porque fue con la bisabuela de Farruquito con la que empezó todo. Sin tener «ni idea de baile» –explicaban ayer durante la presentación de la cita–, la matriarca se apuntó a un concurso de baile porque el premio era una caja de verdura. Así empezó una saga que ahora tiene en Farruquito a su bailaor franquicia.

La bailaora Rosario Montoya Manzano, conocida como Farruca, junto a su nieto, Juan El Moreno

Es él quien encabeza este «Farruquito y amigos» que ocupará el 9 de julio la Sala Principal del Teatro Real. Allí no faltará nadie. De la madre y el hijo a todos esos personajes del flamenco que han ido de la mano del protagonista durante su carrera. Antonio Canales, Ketama y Pepe de Lucía arroparán a la familia en esta sucesión de bulerías, alegrías, seguirillas y también soleás, aunque estas últimas estarán vetadas hasta nuevo aviso para el pequeño del clan. «Aunque de bebé se dormía con soleás, considero que no es el momento. Eso va con la edad», justificaba Farruquito.