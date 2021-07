Crítica de «Fast & furious 9»: ¡Vamos a contar mentiras! ★★★☆☆

Director: Justin Lin. Guión: Daniel Casey, Gary Scott Thompson. Intérpretes: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena. EE.UU, 2021. Duración: 145 min. Acción.

Se les ha ido la pinza. A los guionistas, al director, sobre todo, al que se lo ocurrió la marciana idea de que un coche puede perfectamente lanzarse con algún arreglillo al universo detrás de un satélite con dos negros dentro vestidos como de buzos («somos dos tíos del gueto en el espacio») aunque se trate de otra divertidísima ida de olla de la novena entrega que se presenta ahora y ya promete la décima de una de las sagas más rentables y, por lo que vamos viendo, disparatadas de la historia. Ni siquiera Freddy Krueger llegó tan lejos. Menos mal que Vin Diesel sigue manteniendo el tipo con esa cara de hola y adiós que le dio su madre. Vayamos al lío si podemos, que bien embarullado es: Dom Toretto (el ínclito Diesel) lleva por fin una vida tranquila con Letty y su hijo, el pequeño Brian, hasta que un buen dia el derrape de un automóvil los devuelve a la violenta realidad. La amenaza proviene en esta ocasión nada menos que de su propio hermano, otro fortachón de gestos pétreos que ansía poder y venganza. De hecho, la película comienza con un «flash back» que nos remonta a 1989, cuando ambos perdían a su padre de manera sospechosa. No queda otra, pues, que reunir de nuevo al equipo para impedir un complot a escala mundial. Lo que no sé es cómo la humanidad continúa viva después de tantísimos intentos de suprimirnos por parte del séptimo arte. Hay de nuevo escenas totalmente espectaculares (la caída de un puente mientras los protagonistas lo atraviesan, el momento, tan increíble, en que Toretto caza al vuelo al «malo» de la historia, pero existen muchísimos más...), diálogos y situaciones de risa (el que uno de los personajes se pregunte cómo, después de tantas peligrosas empresas, ninguno de la banda tiene un solo rasguño, resulta antológico...), y bastante humor y acción surrealista. No le busquen tres pies al gato, ni un gesto de sorpresa a Diesel, esto es cine de palomitas, bujías locas y evasión; pues a evadirnos toca.