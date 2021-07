Atrapados en la tela de araña

Madrid

La reputación de las tarántulas no es buena, su veneno mortal es un peligro, pero la realidad es diferente, prefieren huir y esconderse a enfrentar a un ser humano. Estos arácnidos son solitarios, optan por vivir en áreas aisladas, oscuras y con sus telarañas sellan las entradas de sus madrigueras. Tirso Calero ha escrito y dirige “Tarántula”, “con Alfred Hitchcock y Agatha Christie permanentemente en mi cabeza al empezar a escribir”, confiesa, porque con ella se adentra en el género del suspense, “al que soy aficionado desde muy joven. Un género tan fascinante como arriesgado en el mundo teatral: el thriller”. La acción se desarrolla en un elegante ático de una gran ciudad, prácticamente en tiempo real. Sara Reverte fue una antigua modelo que ahora tiene 42 años y se acaba de casar con el prestigioso juez Adolfo Bernabéu. Por culpa de un accidente automovilístico, queda ciega. El 31 de diciembre, mientras toda la ciudad celebra la llegada del año nuevo, Sara se ve inmersa en la noche más peligrosa de su vida, se va a enfrentar a dos atracadores que asaltan su casa… pero nada es lo que parece y va a demostrar que es una mujer con muchos recursos. Al igual que hacen las tarántulas para defender su territorio, está dispuesta a todo para sobrevivir.

“En la función tiene mucha importancia un insecto que está en un terrario. Tarántula no solo es el título sino que también es uno de los personajes, aunque sea un animal, tiene una importancia en la trama porque, realmente, los tres personajes de la obra (interpretados por Laia Alemany, Armando del Río y Álex Barahona) se ven atrapados en un lugar que parece ese terrario del que no pueden escapar, como en una tela de araña”. Por otro lado, explica el autor, “las tarántulas son muy resistentes, pueden aguantar el calor, el frío…y ésta protagonista es así, tiene esa capacidad innata de supervivencia, de superar todos los obstáculos que le ha puesto la vida, de ahí también el símil, porque ella es una superviviente”.

Tirso Calero, cineasta, dramaturgo, novelista y guionista (de series como “Servir y Proteger” o actualmente, “Cuéntame cómo pasó”), reconoce que un thriller de suspense en teatro no es algo habitual. “En las carteleras, la mayoría de las obras teatrales son comedias, y yo, que he hecho varias de ellas, necesitaba como autor y director cambiar de registro, por eso me fui a un género que me encanta en cine y televisión, el thriller, quería una obra de género negro, un ejercicio de suspense policíaco con aroma clásico y un ritmo vertiginoso. Ese es el gran reto de esta pieza –afirma–, llevar al escenario algo que es complicado y arriesgado, pero también una propuesta novedosa para el público. Mantener el suspense y el ritmo en teatro con tramas cruzadas, sorpresas continuas y tantos giros es difícil, sobre todo porque el lenguaje cinematográfico tiene unos recursos y unas ayudas que no tiene el teatro, donde los actores están menos protegidos y no se puede engañar tan fácilmente al espectador”, afirma.

Para Calero, comercialidad y calidad no tienen por qué estar reñidas: “Esta obra no está subvencionada, su éxito depende exclusivamente de la respuesta del espectador y como guionista televisivo tengo muy claro que hay que escribir aquello el público quiere ver por eso siempre lo hemos tenido presente y vamos hacia él con el propósito de conectar. Mi objetivo para quien venga a verla es que se olvide de sus problemas durante 90′ enganchado a la butaca, que recomienden verla y, sobre todo, pedir por favor que no cuenten el final”.