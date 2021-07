Batacazo de “Viuda Negra” en la taquilla: ¿de quién es la culpa?

Esa es la gran pregunta: ¿de quién es la culpa? “Viuda Negra” ha sufrido en su segundo fin de semana en cines un gran batacazo y, en lugar de pensar en nuevas opciones, de buscar soluciones para aumentar la recaudación, sus responsables han preferido dedicarse a señalar al supuesto responsable. Este último año, sumado a la irrupción del “streaming”, han supuesto un escenario nada fácil para las salas de cine. Situación que, afortunadamente, no ha producido que dejemos de valorar o preferir ver una película en una pantalla enorme.

Señal de la evidente vuelta a los cines fue el primer fin de semana de “Viuda Negra”, que se estrenó el 9 de julio y que recaudó en todo el mundo 215 millones de dólares (equivalente a unos 182,4 millones de euros). No obstante, estos primeros días no fueron representativos, ya que el segundo fin de semana de “Viuda Negra” en cines ha supuesto un fracaso para el universo Marvel: respecto a los días tras el estreno, la recaudación de la cinta protagonizada por Scarlett Johansson ha caído un 67%, alcanzando unos 26,3 millones de dólares (22,3 millones de euros).

Esta cifra supone un récord, pero a la baja, siendo la caída en la segunda semana en cartelera más elevada de la historia, quitándole “Viuda Negra” el puesto en este sentido a “Ant-Man y la Avispa”, que sufrió una caída del 62%. Ante esto, la Asociación Nacional de Dueños de Salas de Cine ha decidido emitir un comunicado que, en resumen, responsabiliza de este batacazo a las plataformas de “streaming”. Es decir, achacan esta bajada a la decisión de Disney de estrenar simultáneamente “Viuda Negra” en salas y en Disney+ bajo tarifa Premium.

“A pesar de las afirmaciones de que esta estrategia de estreno improvisada en la época de la pandemia fue un éxito para Disney -ya lo llevó a cabo, por ejemplo, con el lanzamiento de “Mulan”- y el modelo de estreno simultáneo, demuestra que un estreno exclusivo en salas significa más ingresos para todas las partes interesadas en cada ciclo de la vida de la película”. Asimismo, califican la recaudación de estos últimos días de la cinta de Marvel en taquilla como algo “anómalo” y “decepcionante”.

No obstante, los expertos no solo piensan que la culpa es del “streaming”, sino que también contemplan otros aspectos. Por un lado, “la piratería, que afectó aún más a los resultados de ‘Viuda Negra’ y afectará a sus resultados futuros en los mercados internacionales en los que aún no se ha estrenado”. Asimismo, “echan la culpa” a otro estreno de este último fin de semana que, tal y como se esperaba, ha sido un auténtico éxito en taquilla. Se trata de “Space Jam: Nuevas Leyendas”, cinta que se ha estrenado recaudando 31,65 millones de dólares (26,8 millones de euros), cifra que no supera el primer fin de semana de la película de Johansson, pero sí de este último.

Si bien la evidente quinta ola del coronavirus que actualmente está produciéndose a nivel mundial podría ser otro motivo de la ausencia de público en salas, los dueños de los cines siguen firmes a que la culpa es del “streaming”, alegando que hay quienes comparte sus contraseñas de las plataformas, lo que disminuye la cantidad de espectadores a la hora de recurrir a datos estadísticos.