Crítica de “Charlatán”: el sanador oscuro ★★★☆☆

Título: Charlatán (Charlatan). Dirección: Agnieszka Holland. Guion: Marek Epstein. Intérpretes: Ivan Trojan, Juraj Loj, Josef Trojan, Jaroslava Pokorna. República Checa-Irlanda-Polonia-Eslovaquia, 2020, 118 min. Género: Biopic.

A Agnieszka Holland le interesa mucho más la ambigüedad moral de su singular protagonista, el sanador y herborista Jan Mikolasek, que su tránsito por los totalitarismos del siglo XX. No le cuesta demasiado transmitir su fascinación por un hombre adusto, que se debate entre la inclemente generosidad que le proporciona su don (es capaz de leer las muestras de orina de sus pacientes como si fueran posos de café) y un lado oscuro, malvado, que emerge en los momentos críticos de su vida en forma de arrebato de violencia o traición. Holland no acaba de acertar en la estructura, que, viajando entre presente y pasado, puede resultar confusa, pero logra que el tradicional ‘biopic’ se salga de sus manidos patrones no solo por observar con curiosidad y sin prejuicios los métodos diagnósticos de Mikolasek sino también por escrutar su compleja, hermética personalidad a partir de la historia de amor ‘queer’ con su ayudante y secretario. Holland asume, con una mirada casi científica, que Mikolasek fue más superviviente que charlatán, y que el secreto de su don, que curó con idéntica diligencia a militares nazis, presidentes comunistas y gente de a pie, era más indescifrable y opaco que una muestra de orina.

Lo mejor: retrata a un personaje real a los márgenes de la Historia que valía la pena dar a conocer.

Lo peor: la discontinuidad narrativa se antoja un tanto arbitraria.