Crítica de “Ron da error”: no sin mi robot estropeado ★★★☆☆

Director: Alessandro Carloni, Jean-Philippe Vine. Guion: Peter Baynham, Sarah Smith, Jean-Philippe Vine. Reino Unido, 2021. Duración: 106 minutos. Animación.

El pequeño robot de la imagen fue malvendido a un padre desesperado y sin apenas dinero porque era defectuoso. Una mala caída del transporte que lo llevaba a la central trastocó su disco o algo dentro de él y lo dejó así, en error casi permanente. Pero eso no lo sabe todavía Barney, un niño poco popular en la escuela y de quien se chotean casi todo el tiempo porque no tiene un amigo digital. Y es que, en un futuro más cercano de lo que querríamos, la tecnología está plenamente integrada en la sociedad, los androides caminan, hablan , se conectan digitalmente y se han convertido en los nuevos mejores colegas de los menores. En el fondo, dicen y hacen lo que ellos quieren. Pues eso, Barney anda como loco con Ron hasta que se da cuenta de que es un «producto» con una tara e intenta arreglarlo para que haga lo mismo que los demás, conectarlo a las redes sociales, enseñarle el nuevo juego de la play y otras gansadas por el estilo.

Poco a poco, sin embargo, cae en la cuenta de que precisamente en esa diferencia con el resto reside la grandeza de Ron, cuyo comportamiento parece más sensible que el de muchos individuos que lo rodean. Como ya hiciera, por ejemplo, Pixar con la extraordinaria «Wall-E» en un ya lejano 2008, Fox y Disney han elegido para su nueva película de animación a otro entrañable autómata en un filme de excelente factura técnica (las escenas en el recreo de la escuela con los B Bots totalmente enloquecidos; el final, cuando el chico se sumerge en la Nube...), la historia de una unión a prueba de bombas e internet con las escenas de acción, el villano de turno correspondientes y una divertidísima abuela ex comunista que no entiende el motivo de tanto cariño por «un trasto». Barney conoce la respuesta y sabe también que deberá realizar un gran sacrificio para que este planeta nuestro no continúe deshumanizándose gracias, precisamente, a esas mismas máquinas. Solo depende de cómo las usemos, a ver si nos vamos enterando.

Lo mejor

Su notable factura técnica y la entrañable relación que se establece entre Ron y el niño

Lo peor

El personaje del malo malísimo resulta un poco vacío, estereotipado