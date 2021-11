Crítica de “Way Down”: un atraco tan grande como Iniesta ★★★☆☆

Cine

Director: Jaume Balagueró. Guion: R. Athale, M. G., A. Koppel. Intérpretes: Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, José Coronado, Liam Cunningham, Luis Tosar. España, 2021. Duración: 118 min. Thriller.

Con los sucesivos «[REC]» confirmó (y también Paco Plaza) que eso de dar miedo, pero mucho miedo, retorciendo una vieja idea a golpe de falso documental y hacerla pasar como nueva fue, no solo factible, también bastante rentable. De hecho, hasta cuatro entregas hubo de la cinta así como su correspondiente «remake» americano, aunque, esperen, porque quizá hay alguien al que se le vuelve a encender la bombilla. Y tampoco el suspense parece tener demasiado secretos para este director, lo que ratificaba en «Mientras duermes», aunque la jugada no salió tan redonda. Ahora, Jaume Balagueró, uno de nuestros cineastas más netamente hollywoodienses (y lo aseguramos en el mejor de los sentidos) aunque haya confesado en numerosas ocasiones no importarle un pito la Meca del cine, parece confirmarlo sin querer o no con esta película de atracos a lo grande (el objetivo es robar en el Banco de España un tesoro recuperado del fondo del mar, lo que tiene narices, ya que hablamos de expolio), una especie de «Ocean´s Eleven» que asimismo protagonizan actores nuestros y británicos que confabulan el asalto entre pinchos y unas Mahou. Bien, por un lado está Thom Johnson (Freddie Highmore, que parece estar actuando todavía en «The Goodd Doctor»), un brillante ingeniero que el líder de la banda recluta para que les diga cómo acceder a su interior. El objetivo es un pequeño tesoro que va a estar depositado en el banco. Solo hay un pequeño detalle: tienen únicamente diez días para entrar y llevárselo, porque es en esa fecha cuando se celebrará la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, estamos en 2010, y la Puerta del Sol, muy cerca del inexpugnable edificio, se reunirán miles de aficionados para seguirla en los enormes pantallones colocados para tal efecto, lo que facilitará la huida de la banda. Y, por el otro, tenemos a Luis Tosar, como un delincuente forofo del fútbol y con su corazoncito, y a Coronado, intentando defender el fuerte aunque ni el propio gobernador (un fumador y ligoncete Emilio Gutiérrez Caba) se crea que están en peligro. La idea no resulta demasiado original, de acuerdo, y hay que tener un poco fe frente a este tipo de liosillos guiones, pero el aparataje técnico de la película resulta muy potable y casi todo el elenco protagonista da la impresión de que se lo pasó de miedo quizá recordando, pero qué grande era Iniesta, la victoria de la Selección mientras discuten entre copas los intríngulis del plan. Vivir a la madrileña, ya saben.

Lo mejor

Unos entregados y estupendos Cunningham, Bergès-Frisbey, Tosar y Coronado

Lo peor

Ojalá el gobernador del Banco de España tenga sentido del humor, porque vaya con su trasunto...