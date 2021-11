Alfredo Sanzol: “Si te sientes desubicado o bicho raro, Bryce Echenique te ayudará a pasar el trago”

No cabe duda de que Alfredo Sanzol (Pamplona, 1972) es uno de nuestros dramaturgos contemporáneos más notables, autor y director de teatro, acaba de triunfar en los premios Max con “El bar que se tragó a todos los españoles” y obras suyas como “La ternura” o “La respiración” siguen de plena actualidad. Sanzol es además, desde enero del año pasado, el actual director del Centro Dramático Nacional (CDN). Como lectura recomienda “La vida exagerada de Martín Romaña” de Alfredo Bryce Echenique, sobre un aspirante a escritor que narra las peripecias vividas por él y otros latinoamericanos en París, “una Ciudad Luz a la que se le han fundido los plomos”.

-¿Cuán lo leyó?

-Tenía unos 20 años y a esa edad hay lecturas que te marcan, que te impactan más. Siempre me ha gustado mucho leer, pero este libro me enganchó tanto que pensé que a mí me gustaría haberlo escrito.

-¿Por qué?

-Para mí fue muy importante porque su lectura me empujó a escribir lo primero que pretendía hacer en serio, una especie de cuento largo o de novela corta que se llamó “Algunos trozos”.

-¿Qué destaca de él?

-Me gustó mucho su estilo de parodia, su agilidad, su aparente desconexión, la estructura de las frases. Mezcla algo que me gusta mucho, una mirada poética hacia el mundo llena de belleza y, al mismo tiempo, cargada de sentido del humor, sobre todo al contar esa crisis de amor por la que pasa. Martín es un personaje que me atrajo muchísimo por esa cosa de persona desubicada en todos los lugares donde está. A partir de él leí otros libros de Bryce Echenique, que se convirtió para mí desde entonces en un autor de referencia.

-Lo sitúa en un París cercano al mayo del 68.

-Recoge todo ese ambiente de los 60 de la ebullición de las utopías, esa época de ideas de izquierdas revolucionarias, de cambiar el mundo, donde hay personajes a los que parodia, por ejemplo, los típicos radicales dogmáticos o el exilio latino americano en Europa y ahí vive sus aventuras con una panda de amigos. Martín se casa con Inés, que lo lleva a militar a un partido de extrema izquierda y por amor empieza a meterse en ese mundo, pero no encuentra la manera.

-¿A quién se lo recomienda?

-Lo recomiendo a todo el mundo de cualquier edad. Si estás pasando por un momento en tu vida en la que te estás sintiendo un poco bicho raro, te estás encontrando algo desubicado o sientes que estás donde no deberías de estar, “La vida exagerada de Martín Romaña” te ayudará a pasar el trago. A mí me encantaría volver a leerlo.