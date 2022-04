Crítica de “París, distrito 13”: el deseo en tiempos modernos ★★★

Dirección: Jacques Audiard. Guion: Jacques Audiard, Céline Sciamma y Léa Mysius. Intérpretes: Lucie Zhang, Noémie Merlant, Makita Samba, Jennie Beth. Francia, 2021, Duración: 105 minutos. Drama.

En Tinder, el ‘match’ se produce cuando dos dedos que no se conocen, en la distancia, se mueven hacia la derecha. En el algoritmo de la vida ‘millenial’, ese gesto es más un parpadeo de lo aleatorio que un signo de predestinación. En “París, Distrito 13″, Jacques Audiard ‘swipea’ entre secuencias con fluidez errabunda para buscar la piedra filosofal de las relaciones sentimentales entre todos aquellos que estudian o trabajan, comparten piso, apenas llegan a fin de mes y quieren aprender a amar entre parques de cemento y rascacielos con vistas a una urbe desconectada.

Partiendo de cuatro novelas gráficas de Adrien Tomine, y acudiendo a Céline Sciamma en el guion para aquilatar esos retratos femeninos a los que no está acostumbrado, Audiard trabaja cada escena como un ‘tranche de vie’ esbozado a carboncillo, y entre esos jirones de vida engrasa las bisagras para que las ventanas no chirríen, y los ritmos y necesidades de lo contemporáneo se derramen entre amores digitales y no correspondidos, con cuatro personajes -atención a Lucie Zhang, todo un descubrimiento- en busca de una forma de compromiso con el mundo que no les haga parecer tan inconsistentes como efímeras son sus maneras de relacionarse con su deseo.

Lo mejor

Su inmediatez, su frescura y la revelación de Lucie Zhang.

Lo peor

Es una película tan impermanente, tan liviana, como los errantes anhelos de sus protagonistas.