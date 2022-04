Crítica de “¿Dónde está Ana Frank?”: memoria histórica para niños ★★★☆☆

Dirección: Ari Folman. Bélgica-Luxemburgo-Francia-Países Bajos-Israel, 2021. Duración: 99 minutos. Animación.

Con el espíritu de un libro ilustrado para niños, la animación de la nueva película del director de “Vals con Bashir” pretende resucitar la relevancia icónica de Anne Frank en el devenir de la Historia. No se trata solo de recordarle a las nuevas generaciones quién fue, como símbolo de los horrores de una guerra que derrotó hasta los más luminosos exponentes de la resistencia pasiva, sino sacar a la luz las evidentes resonancias que derrama su figura en el presente. En ese sentido, ahora que Europa ha abrazado a los refugiados ucranianos desde una fraternal solidaridad, la película parece, al menos en sus tesis ideológicas, más pertinente que nunca.

Tan pertinente como obvia: en esa operación de auge y resurrección, Folman -que utiliza a Kitty, la amiga imaginaria con la que Anne hablaba en su diario, como hilo conductor de la trama- no puede evitar subrayar los paralelismos entre lo que vivió Anne y lo que vive Kitty, encarnada en un fantasma de la memoria que necesita tener cerca el libro que la creó para manifestarse, de un modo que no es precisamente sutil. Con todo, es una feliz idea hacer una película enteramente dedicada a dibujar las huellas del pasado, y tal vez por ello funciona mejor cuando evoca lo que ese pasado tiene de irrepresentable. Cuando, en fin, el recuerdo de los campos de concentración se transforma en una visita guiada a los infiernos de la mitología griega o la lucha contra los nazis evoca un combate entre gigantes que parecen haberse escapado de las fantasías totalitaristas del “Pink Floyd: The Wall” de Alan Parker.

Lo mejor

Las escenas fantásticas en las que se evocan los horrores del nazismo.

Lo peor

La recuperación de la figura de Anne Frank es una excusa para una moraleja sin excesivas sutilezas.