Crítica de “El perdón”: no es país para mujeres ★★★★☆

Directores: Maryam Moghadam y Behtash Sanaeehas. Guion: Mehrdad Kouroshniya, M. Moghadam, B. Sanaeeha. Intérpretes: Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahimi. Irán, 2020. Duración: 105 minutos. Drama.

El tipo de la agencia inmobiliaria mira con desdén, como si no fuera nada, a Mina (espléndida, rota Maryam Moghadam), que busca algo para alquilar después de que el casero haya visto que un hombre entraba en su casa y le diera solo unos días para dejarla. Indecente. En la casa de una mujer que acaba de perder a su pareja, injustamente ejecutado, y que debe cuidar a una hija pequeña sorda. El señor ese, después de observarla otro rato, le espeta: «Ya sabes que en Teherán nadie alquila a viudas, a personas con mascotas ni a drogadictos».

Por si no lo sabían, en Irán han prohibido que perros y gatos pisen las calles y ahora parece que están a punto de prohibir que los ciudadanos los tengan incluso en casa por considerarlos «impuros». Pero hay más en esta durísima y valiente película teñida de dolor, de luto, de injusticia y rabia, el suegro de Mina amenaza con quitarle a la niña «porque ella ya no es apta para cuidarla» mientras que el oscuro hermano del fallecido insinúa un matrimonio para que Mina «vuelva a la familia». Y la protagonista, que lucha cuanto puede para limpiar el honor del marido muerto inmersa en una sociedad que asfixia a las mujeres, que aplica generosamente la pena de muerte a veces por cuestiones no probadas ya que «se trata de la voluntad de Dios», conoce a alguien que se ofrece para ayudarla. Y Mina vuelve a sonreír, a pintarse los labios de rojo pasión, a confiar en un ser humano del que, en el fondo, únicamente sabe que también deberá enfrentarse por otros motivos a una pérdida. No hay salida para Mina ni para tantas otras en un país donde ellas solo pueden sobrevivir tras una alargada sombra masculina. Sea de quien sea.

Lo mejor: es una película dura que no necesita elevar el tono para mostrar una realidad terrible

Lo peor: cómo reacciona la familia política de la protagonista tras enviudar, y suena a cierto