Gary Lineker, el presentador mejor pagado de la BBC con 1,59 millones de euros

El exfutbolista inglés Gary Lineker fue el presentador de la BBC con el salario más alto en la temporada 2021-22, con unas ganancias de 1,35 millones de libras anuales (unos 1,59 millones de euros), según divulgó este martes la cadena pública británica.

Lineker, de 61 años y conductor del programa deportivo de televisión “Match of the Day” (“El Partido del Día”), vio sus emolumentos rebajados respecto al periodo anterior, cuando su salario se situó en 1,36 millones de libras anuales (160 millones de libras). El presentador estrella de la BBC, muy conocido en España tras su paso por el FC Barcelona, ya aceptó un recorte de sus ganancias en 2020-21, cuando tenía previsto ingresar 1,75 millones de libras anuales (206 millones de euros).

Ránking de sueldos en la BBC FOTO: BBC Annual Report BBC

Por detrás de Lineker se sitúa Zoe Ball, presentadora de la emisora BBC Radio 2, cuyo salario en 2021-21 fue de 980.000 libras (1,15 millones de euros), después de acordar una rebaja del 28 % a finales de 2020. Ball es, junto a Fiona Bruce y Vanessa Feltz, una de las tres mujeres incluidas en la lista de los diez presentadores mejor pagados de la BBC en el presente ejercicio, una menos que en el anterior.

La corporación audiovisual británica también publicó hoy cifras de audiencias, con las que constató una caída del tiempo que los usuarios adultos ven la televisión cada día. De media, el tiempo de visualización pasó de las ocho horas y 11 minutos en 2020-21 a las siete horas y 12 minutos de 2021-22, si bien la BBC recuerda que quizá se explica porque ahora se ve menos televisión que durante la pandemia de coronavirus.

No están todos

La lista de salarios de estrellas no incluye a todos los presentadores y actores porque el brazo comercial de la corporación, BBC Studios, que hace muchos de los programas, no tiene que publicar su gasto en talento. Entonces, por ejemplo, Claudia Winkleman solo aparece en la lista por su programa semanal de Radio 2 y no por presentar Strictly Come Dancing, que está hecho por BBC Studios.

Graham Norton se eliminó por completo de la lista después de que dejó su programa Saturday Radio 2 en diciembre de 2020, mientras que la tarifa de su programa de chat de televisión, que realiza para BBC One por su compañía comercial So Television, no figura en la lista. Setenta y cuatro personas en el aire que ganan más de £ 150,000 se incluyeron este año, con una división de género similar a la del año pasado: 41 hombres (55%) y 33 mujeres (45%). El anterior director general, Tony Hall, había prometido que la brecha se cerraría para 2020.

La brecha salarial media entre géneros ha aumentado ligeramente del 5 % al 5,1 % interanual, mientras que la brecha salarial por discapacidad ha aumentado del 5,6 % al 7,4 %. El presentador del desayuno de Radio 1, Greg James, es la única nueva entrada en el top 10, con Huw Edwards el único nombre aparte de Lineker en el top 10 que ha visto una reducción salarial. Las ganancias del presentador de noticias cayeron de £425,000 en 2020/21 a £410,000 en 2021/22.

Algunos tuvieron un aumento, con Alan Shearer recibiendo un aumento salarial de £ 60,000. Ahora se lleva a casa 450.000 libras esterlinas al año por su trabajo en programas de fútbol, incluido el Partido del día. Scott Mills, que se mudará de Radio 1 para ocupar el espacio de la tarde de Steve Wright en Radio 2 a finales de este año, tuvo un aumento de £15,000. Wright también tuvo un aumento de sueldo de £ 15,000, aunque es probable que su salario se reduzca el próximo año cuando deje su programa diurno actual.

No hay locutores de minorías étnicas en el top 10. La factura salarial para todo el talento en el aire en general ha bajado ligeramente a 129,8 millones de libras esterlinas. El año pasado fue de 130 millones de libras esterlinas.