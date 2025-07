TVG estrena este domingo su particular 'Bailando con las estrellas' con Roi Méndez y Edi Insua

Televisión de Galicia (TVG) apuesta este verano por el baile para las noches de domingo y el 6 de julio estrenará 'Bailamos Celebrity', su particular 'Bailando con las estrellas'. El talent contará con 12 famosos nacidos en tierras gallegas, entre ellos el concursante de Operación Triunfo (OT) Roi Méndez y el finalista de la última edición de Gran Hermano, Edi Insua.

"Hay algo que nos une más allá de las palabras, un idioma que nos une y que habla de pasión, alegría y emoción. Eso que solo se siente cuando bailamos", anuncia el presentador, Juan Fuentes Loira, en el vídeo promocional que ha compartido la cadena de televisión en sus redes sociales.

El vídeo, que intercala imágenes de los ensayos con momentos del primer programa, presenta a los doce concursantes. Estos serán los mencionados Roi Méndez y Edi Insua, la cantante Sabela Silva, el director de cine Miguel Canalejo, los actores Luis Iglesia, María Mera, Eva Iglesias y Trisha Fernández, el creador de contenido Miguel Mandayo y los presentadores Noelia Rey, Fran Cañotas y Noelia Rodríguez.

Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el cantante de OT 2017, Roi Méndez. A través de sus redes sociales ha contado que no puede hacer muchos adelantos pero "básicamente va a durar varias semanas y ya os imagináis como bailo. Me está ayudando mucho, gratamente sorprendido. Está guapo, me recuerda un poco a OT".

En definitva, un elenco bastante variado que promete "emociones intensas" todos los domingos a partir de las 22:00 horas en TVG.