Víctor Conde y Guillem Sánchez ganan con el Premio Minotauro

“Horizonte de estrella”, de Víctor Conde y Guillem Sánchez, es la ganadora del XVII Premio Minotauro que convoca el mismo sello del Grupo Planeta y que tiene una dotación de 6.000 euros. La obra es la historia de Soleyko, una ingeniera que ha decidido dejar atrás su vida, la tierra y la relación de su pareja para emprender una misión colonizadora en una nave con 200.000 personas a bordo. Es una expedición conjunta con los idor, una raza alienígena que trabaja con los humanos, pese a las muchas diferencias que los separan. Por su parte, la protagonista de la novela despierta de la hibernación cuando la nave parece que se ha desviado de su ruta. Los viajeros en las vainas han empezado a mostrar mutaciones en su ADN y en el mismo punto en el que ellos se encuentran hay otra nave enorme que parece ser la de los ker, una civilización de la que poco se sabe hasta la fecha.

La obra ganadora se alzó entre los 166 originales presentados a la edición de este año que tuvo un jurado formado por Aranzazu Serrano, Darío Díaz Anzalone, Fabián Plaza, John Tones y Silvia Broome, que tuvo que seleccionar al ganador entre manuscritos procedentes de España, Argentina, México, Chile, Estados Unidos o Uruguay.

Se da el caso que uno de los autores, Víctor Conde, no es la primera vez que gana el Minotauro porque ya lo obtuvo en 2010 con “Crónicas del multiverso”. “Ahora es una ocasión muy especial. Estuve en este trance en 2010. Ahora ha sido poder ratificar que la industria editorial apuesta por nosotros. El premio nos impulsa muchísimo nuestra carrera”.

Por su parte, Guillem Sánchez agradeció a la Editorial Minotauro “su trabajo de promover autores y literatura de género. La literatura empieza por los géneros literarios. Seguimos esa tradición y queremos ofrecer mundos maravillosos. Entendemos la ciencia ficción como una literatura de ideas”.

¿Cómo se trabaja en equipo? Pese a que podría parecer que ambos autores se han reunido cara a cara en numerosas ocasiones, fue ayer miércoles cuando se vieron por primera vez. “Somos amigos, pero no nos vimos hasta ayer”, dijo Sánchez para añadir que “llevaba mucho tiempo leyendo a Víctor Conde, me gusta mucho como escribe. Los dos hemos escrito en colaboración en otras ocasiones. Lo difícil de escribir a dúo es que las ideas encajen muy bien. Si pasa todo es más fácil. Con dos cabezas es más fácil, hay más ideas”. A este respecto, el otro ganador del Minotauro subrayó que “yo vivo en Tenerife y él en Mataró. Gracias a ese invento maravilloso que es internet nos comunicamos. Me puse en contacto con él porque leí mucha obra suya que me gustaba. No es mi primera novela compartida. El proceso ha sido muy sencillo. Cuando encuentras un autor tan creativo y abierto es más fácil. Eso nos ha permitido escribir una novela de exploración e investigación en la que no mueren todos”.

¿Es el inicio de una colaboración entre esta nueva pareja de escritores que han empezado su andadura con buen pie? No lo descartan, aunque Conde matiza que “lo interesante es no hacer lo mismo dos veces. Como autor te abre puertas para hacer géneros distintos. Es un reto y queremos que cada nuevo hijo nuestro sea un reto. Probablemente haremos algo más juntos, no solamente ciencia-ficción, puede que serie negra o un western romántico y erótico”.

Por otro lado, el jurado aplaudió el hecho de que nos encontramos ante una obra que destila “el sentido de la maravilla de la ciencia ficción clásica. Como Asimov, pero reconvertido, con un punto moderno”, También se resaltó que es una “mezcla de géneros, modernización de elementos clásicos”.

“Horizonte de estrellas” llegará a las librerías el próximo 5 de octubre.