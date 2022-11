Un matrimonio con amor pero sin deseo

No resulta nada fácil convivir con un secreto. No solo porque, como en todo secreto, especialmente si es muy íntimo, hay algo que no puede ser desvelado, sino porque el secreto, a pesar de todo, no deja de desvelarse. No deja de hablar de cualquier modo. Está ahí, tratando de salir a la superficie, con la promesa de llevarse todo, incluso la felicidad, por delante.

Mucho más, como en el caso de esta novela de intimidades e infidelidades, si ese secreto tiene que ver con la lealtad y, claro, con el deseo propio. Finalista del reciente Premio Planeta 2022, «Historias de mujeres casadas», de la escritora y guionista barcelonesa Cristina Campos, toca un tema paradójico que todavía está considerado tabú en algunas capas de la sociedad actual, pero del que, sin embargo, hoy en día no existen tampoco demasiados reparos para hablar: el de la infidelidad dentro del matrimonio, sobre todo, de la infidelidad femenina, la infidelidad de mujeres capaces de llevar una doble vida pero que no pueden, aun así y aunque lo intenten, separar el amor del sexo. Pueden querer a dos hombres, pero únicamente desean a uno de los dos.

Una columna semanal

La protagonista de la obra es Gabriela, una mujer que ha pasado ya los cuarenta años, que está casada, es madre de un hijo y que trabaja como periodista y escritora: tiene una columna semanal en una revista cuyo título se corresponde con el de la novela y donde escribe sobre historias que escucha y que le cuentan sus propias amigas, como Silvia y Cósima, y que ella, también, vive como un ardiente secreto. Porque Gabriela, como mujer casada, tiene un marido al que ama, un ingeniero lleno de éxito y de dinero, aunque ya no lo desea, de ahí que apenas tengan sexo. Porque Gabriela solo desea a Pablo, otro escritor, un hombre, también con pareja y rodeado de éxito, y al que no puede dejar tampoco de amar.

Pero, ¿cómo funciona el deseo femenino? ¿Por dónde pasan las relaciones matrimoniales? ¿Es Exclusivamente por el sexo? ¿O también por el amor? ¿Es verdad que las mujeres no pueden discriminar cuándo se trata de sexo y cuándo de amor? Ésas, de alguna manera, parecen ser algunas de las cuestiones fundamentales que se hace la protagonista a lo largo de las páginas de esta notable novela que, entre otras cosas, ofrece una perspectiva bastante íntima, y asimismo también social, sobre la infidelidad matrimonial. Una descripción que hace con vivos y ricos detalles cuyo telón de fondo son justamente las relaciones que en algunos momentos se establecen dentro de los enlaces matrimoniales. Un lugar que, como una ciudad, esconde en sus entrañas grandes y profundos secretos.

▲ Lo mejor

La combinación constante entre lo íntimo y lo privado, entre lo propio y lo ajeno

▼ Lo peor

La novela no tiene desperdicio, se lee atentamente y es una historia muy bien contada

Cristina Campos, que ya deslumbró anteriormente a muchos lectores con su primera novela, «Pan de limón con semillas de amapola», un éxito que fue traducido a diez idiomas, convertido en un claro «longseller» y posteriormente fue adaptada al cine por el director Benito Zambrano, nos ofrece ahora una novela actual con un argumento de tintes claros, de enorme intensidad y que se sostiene, sobre todo, gracias al ritmo ágil que la autora sabe imprimir al relato, con momentos de absoluta crudeza, pero a la vez incluyendo pasajes traspasados por una tierna dulzura.

En definitiva, «Historias de mujeres casadas» nos muestra lo que ocurre en realidad cuando en la vida de las parejas, en los matrimonios trabados hace ya bastante tiempo, el amor empieza a prescindir del deseo y para cuyas parejas el deseo, al fin y al cabo, solamente puede ser un ardiente secreto que mantienen dentro de ellos mismos.