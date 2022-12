Reunión vasca para brindar por Pío Baroja

Carta de adhesión de Esteban Ibarra

Queridos amigos:

Me hubiera gustado estar junto a vosotros y brindar en esta cita por el 150 cumpleaños de Pío Baroja, momento de agrado, de buena memoria y de reconocimiento de un gran personaje, no solo literario, en nuestra maltratada y querida España que su recuerdo contribuye a dignificar.

“Se hace camino al andar”, decía su amigo Antonio Machado, y Don Pío caminó mucho, en las rutas de la novela y la literatura con otros ilustres caminantes como Azorin y Ortega. Y lo hizo también como paseante del Retiro que también le recuerda como gran bibliófilo de la Cuesta Moyano, lugar donde el Alcalde Tierno Galván, en nombre del pueblo de Madrid, estableció su recuerdo permanente mediante un monumento que toda persona, desde el deportista, paseante o lector y librero, e incluso turista, ha de mirarle a su paso.

Hombre de su tiempo, como su novela, con su verdad y su escepticismo como parte de una realidad poliédrica. Admirado y denostado. Estuvo ahí y hoy está, un gran escritor de talla innegable, que recoge un tránsito personal, de evolución, contradicción, desesperación y desenlace, a veces fatal, como la guerra a la que tanto odió. De raíces libertarias-liberales, crítico con los poderes y en especial con la burocracia, amante de la libertad, lleno de los vaivenes de esos tiempos, señalaba que “La diferencia entre la moral y la política es ésta: que para la moral el hombre es un fin y para la política un medio”, un pensamiento cuando menos útil, en tiempos actuales de cosificación y reducción del ser humano a pastar en abrevaderos mediáticos. Crítico con todo, un cascarrabias vaya, “Baroja contra todo”, pero ejemplo de práctica de tolerancia con aquellos que no compartían su pensamiento. Colocaba a la persona y su libertad en el centro del tablero de juego, respetando, aceptando y apreciando la diversidad humana, pero no confundiéndola con la condescendencia o permisividad de lo injusto. Fue siempre amante de la opinión sin sumisión, pero sobre todo, enemigo de la España polarizada y confrontada, llegando a expresar: “No ha salido en España un hombre que valga la pena. ¡Qué vulgaridad, qué pobreza! El territorio nacional se divide en dos campos enemigos irreconciliables, sin que sirvan para aplacarlos y llevarlos a un ambiente de tolerancia las voces de algunas personas sensatas.” Baroja, hombre de “amigos, los justos y ni uno más”, de arraigo familiar, un vasco-madrileño, cosmopolita y rural , que vivió tiempos difíciles no trasplantables al presente, pero con ciertos elementos compartidos que conviene pensar, defendió la empresa civilizatoria frente a todo tipo de barbarie, algo complicado en tiempos de crecimiento del fanatismo e ideologización, para desde el hacer sensato confrontarse con su entorno.

Merecido brindis por Don Pío, pues de su mano nos acompañan trozos de nuestra historia y recordar siempre merece la pena, pues como decía Elie Wisel, sobreviviente de Auschwitz y premio Nobel de la Paz, “¡quién no recuerda pierde su humanidad”. Levanto mi copa, me sumo a vuestro brindis por Pío Baroja y con él a la defensa de la libertad de pensamiento, a la tolerancia, a la defensa de la humanidad fraterna y al compromiso de nunca arriar la bandera de la libertad. Un fuerte abrazo.