Adolfo Aristarain, Medalla de Oro de la Academia de Cine 2024

Adolfo Aristarain está en todas las películas que ha escrito y dirigido, hay cosas suyas en "La parte del león" -su ópera prima-, "Tiempo de revancha", "Un lugar en el mundo", "La ley de la frontera", "Martín (Hache)", "Lugares comunes" y "Roma" -por el momento, su último trabajo-. Y no solo en un personaje, sino en todos los que reflejan su preocupación por encontrar un lugar en el mundo. Él ha encontrado el suyo en Buenos Aires, donde recibió la noticia de que la Academia de Cine le había concedido la Medalla de Oro 2024.

“Es el premio que más me honra recibir. No era algo que esperara. Cuando lo recoja me acordaré de toda la gente amiga. Tengo muchos amigos en España, donde pasé casi siete años trabajando como ayudante de dirección. Mis últimas cinco películas fueron en coproducción con España, trabajé yendo y viniendo”, ha declarado el cineasta, que confiesa que “siempre me costó mucho encontrar historias”.

La Junta directiva de la institución le reconoce con su Medalla de Oro "por ser uno de los nombres fundamentales de la historia del cine en español, destacado representante del fundamental cine argentino, que tanto ha contribuido al propio cine español". Aristarain mantiene estrechas relaciones profesionales en España- fue ayudante de dirección de su gran amigo Mario Camus, “mi único maestro reconocido”; en sus repartos ha contado con los intérpretes José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela y Aitana Sánchez Gijón, entre otros; y dirigió para TVE la serie basada en el detective creado por Manuel Vázquez Montalbán, Pepe Carvalho-.

Contar historias con honestidad ha sido siempre el propósito de este cineasta que no se siente autor, pero sí un profesional que conoce muy bien su oficio “y tengo una habilidad especial para manejar diálogos y actores”, ha manifestado Aristarain, que conquistó el Goya a Mejor Guion Adaptado por Lugares comunes y el Premio Goya a la Mejor Película Extranjera de Habla Hispana por "Un lugar en el mundo".