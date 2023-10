Ana Belén, Javier Calvo y Javier Ambrossi, presentadores de los Goya

Con expectación y al borde de las 11 de la mañana, el Presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, anunciaba el bombazo: los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) presentarán junto a Ana Belén la gala de la 38ª. Edición de los Premios Goya, que se celebrará en Valladolid. "Fernando fue muy convincente, me dijo que si no lo hacía él se iba a morir", bromeaba Ana Belén en la presentación a los medios del anuncio, en la sede de la Academia.

"Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue la palabra marrón. Pero esto es como tirarse a la piscina, pero como soy mayor y viejecita, las críticas serán más condescendientes. Ellos, que son más jóvenes, se llevarán todas las críticas", comentaba la cantante. "Lo del marrón no me convence. Lo veo como algo súper bonito, como una oportunidad y como algo muy positivo. Estamos tan acostumbrados a las críticas que lo que piense la gente me da un poco igual", añadía Ambrossi.

"Tenemos que cambiar la dinámica del marrón. Para nosotros no es así, es una oportunidad, algo muy bonito", explicaba Calvo antes de que volviera a intervenir Ana Belén: "Formar de esto es un privilegio. Todos hemos visto que hay galas que funcionan mejor que otras y que hay cosas que pueden salir mal, pero yo a tontas y a locas no he ido nunca", completó. "Revisando las películas de este año, es curioso cómo las que más conectan con la gente joven son películas de nuevas voces, hay un relevo real del cine", añadía Calvo, en relación a títulos como "Creatura", "Las chicas están bien" o "El curioso caso del Golem".

