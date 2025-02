Andy Warhol, un artista de póster

Con estas premisas, y el singular convencimiento de que una creación no debía quedar restringida a las reducidas salas de los museos, lo que concebía como una tiranía decimonónica, algo que ya no iba acompasado con el periodo en el que vivía, el creador norteamericano encabezó una cruzada para liberar el arte de la exclusividad, de la dictadura de la unicidad, de lo inimitable, de lo que se consideraba irreproducible. Con estas ideas enmarcando los contornos de su pensamiento comenzó a apear de sus peanas a todos los dioses pop y no pop que encontraba a su paso y que no fueron pocos, desde Goethe a Hermann Hesse; desde Elvis Presley hasta Aretha Franklin o Paul Anka, esas nuevas divinidades que traían los renovados escenarios de la música y que él también supo ver, como demuestra su Factory, de donde salió la Velvet Underground & Nico, la banda que marcó un nuevo compás en el rock. La tarea se antojaba complicada de antemano, si no extenuante, pero al final logró que en cada hogar hubiera una Marilyn Monroe , por decirlo de manera llana. La actriz rubia platino, como la icónica Liz Taylor que asomaba en los fotogramas de «Cleopatra», se convirtió en el paradigma de su obra y de los propósitos que él perseguía: algo que pudiera colocarse en el dormitorio, cocina o salón de cada hogar. Un ejemplo de ello son los carteles que diseñó a lo largo de toda su carrera y que ahora exhibe laque diseñó a lo largo de toda su carrera, desde el año 1962 hasta el final. Un conjunto de 134 piezas que están repartidas en un recorrido donde se abordan las distintas temáticas y objetos que le interesaron a lo largo de su vida.