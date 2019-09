Durante la entrega del Premio Formentor 2019, Annie Ernaux ha recordado su nacimiento en Normandía en 1940, el mundo material y de necesidades económicas a las que estaba sometida, los 20.000 muertos que dejaron los bombardeos aliados, “la fractura económica y cultural entre las capas dominantes y dominadas de la población” y el dolor que le provocaron “las alumnas, en su mayoría de familia burguesa, que llegaron a convencerme de mi incapacidad, de mi ilegitimidad para emprender estudios superiores”, pero que, en cambio, no lograron que ella no se aproximara a la literatura. “¿Por qué, a los veinte años, presa del más profundo desamparo, pude sentirme legitimada para escribir?”, se preguntó.

Annie Ernaux, autora de “No he salido de mi noche”, es una novelista dura, sin concesiones, que no permite que se cuele en su prosa un solo arabesco. Le gusta ir directa, al grano, no perderse en soliloquios ni retóricas para alcanzar su preocupación esencial: la verdad, la que rodea los acontecimientos de la vida y la experiencia personal.

Se crió en una familia humilde y siempre ha sentido una propensión a denunciar las desigualdades sociales: “Están ahí y mientras existan hace que no todos podamos tener el mismo porvenir desde nuestro nacimiento. Es, sobre todo, una cuestión política. Depende de ellos solucionarlo”.

La honestidad es de donde proviene su valentía, igual que en sus novelas. Eso le permite, por ejemplo, afirmar que “Argelia todavía está presente en la memoria de Francia. Es una herida que no está cerrada. Existe un silencio alrededor de esa guerra, que traduce malestar. Creo que parte de los problemas con los musulmanes es consecuencia de esta herida sin cicatrizar, de que no se haya hablado de este conflicto, al que no se quiso ni dar el nombre de guerra y al que todos los franceses se referían como "los acontecimientos””.

En el discurso que ha leído al recibir este reconocimiento, explicó el origen de una prosa tan violenta y argumentó que “la adopté como única solución de responder a la memoria de las humillaciones, de la vergüenza y de la vergüenza de la vergüenza, cuyo equivalente en el mundo real es la violencia efectiva tal como se ha expresado recientemente en Francia con los “chalecos amarillos”.

En una rueda de prensa anterior, la novelista contó cómo se ha sentido en ocasiones a lo largo de su trayectoria, donde siempre ha defendido a las mujeres: “Como escritora no me siento sola, pero sí incomprendida. Recuerdo la reacción alrededor de la publicación de “La mujer helada” -que creo que resultó ser un libro importante- y el comentario de que “era un libro de mujer”. Con otras de mis obras, “El acontecimiento”, donde conté el aborto clandestino que tuve, sentí un rechazo total. Con “Pasión pura”, que tuvo éxito por lo controvertido que era, se me echaron encima las feministas y los hombres me llamaron cachonda cuando en el fondo lo único que hacía era contar lo que me había sucedido. Me pregunto si hubiera sido igual si el autor hubiera sido un hombre”.

Ernaux, que rechazó desde su inicios la ficción, ha admitido uno de los impulsos que guían sus libros: “Convertir el sentimiento de una indignidad original en fuerza de desenmascaramiento y de subversión de las jerarquías, sociales, masculinas, culturales, es lo que creo haber buscado a tientas. La subversión está en la elección de los temas, en el espacio que concedo a lo cotidiano, en la mirada que proyecto sobre las cosas y los individuos”. Y recalcó que “he recibido de la literatura una herencia de apertura y libertad, capaz de oponerse a la herencia de dominación y de vergüenza”.