Brad Pitt cambia las cámaras por el cincel y debuta como escultor

Brad Pitt debe considerar que el tiempo está para aprovecharlo, pues el actor cada día sorprende con una nueva inquietud. Esta vez ha tenido que ver con el arte, pero no el escénico, sino que el intérprete ha cambiado las cámaras por el cincel. El protagonista de “El club de la lucha” (1999) ha debutado como escultor en Finlandia, exponiendo por primera vez sus obras de arte en el Museo de Arte Sara Hildén en Tampere. De esta manera, muestra sus creaciones pero no de manera exclusiva, pues comparte espacio con el músico Nick Cave y el artista Thomas Houseago. La exhibición, bajo el título “We”, se prolongará hasta el 15 de enero.

Pitt expone nueve obras, entre las cuales destaca “Aiming at you I saw me but it was too late this time” (”Apuntándote me vi, pero era demasiado tarde”, 2020), una escultura de yeso que cuelga de una pared en la que varias figuras representan el momento de un tiroteo. Asimismo, otra de las piezas más grandes que ha realizado el actor es una caja de bronce del tamaño de un ataúd, en la que manos, pies y rostros sobresalen a modo de forma de escape.

No se trata, no obstante, de un capricho temporal del actor, pues no es novedad su interés por este ámbito del arte. Según informes, el que acaba de protagonizar “Bullet train” comenzó a relacionarse con la cerámica en 2017, poco después de divorciarse de Angelina Jolie. Según detalla “The Sun”, el actor ha desarrollado tanto esta pasión que actualmente cuenta con un estudio de escultura en su casa de Los Ángeles, llegando a invitar a Leonardo DiCaprio durante el rodaje de “Once upon a time... in Hollywood” para “unirse por su amor compartido por la cerámica”.

“Para mí se trata de la autorreflexión. Nació de lo que yo llamo un ‘inventario radical del yo’. Siendo brutalmente honesto conmigo y teniendo en cuenta a aquellos los que pude haber lastimado y los momentos en los que me equivoqué”, explicó Pitt en la inauguración de la muestra, según recoge “The Art Newspaper”. Así, la muestra también recoge “Herida de bala autoinflingida en la casa”, obra que consiste en balas atrapadas en silicio cristalino, así como una de las piezas más pequeñas de la exposición: una casa en miniatura, realizada a partir de bloques de madera y corteza de árbol.

Por su parte, Nick Cave también acompaña a Pitt en un debut artístico, pues el músico expone por primera vez “figurillas de cerámica vidriada que representan la vida del Diablo en 17 estaciones”, explican desde el museo en un comunicado de Prensa. Incluye, por tanto, 17 piezas de entre 15 y 50 centímetros de altura, y realizadas por Cave entre 2020 y 2022.