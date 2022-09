El Prado devolverá las obras incautadas durante la Guerra Civil por vía jurídica

El cuidado y el respeto hacia el arte es una labor fundamental para el éxito de quien lo alberga y muestra, y de ello es el Museo Nacional del Prado un gran ejemplo. Pasear por las galerías del espacio madrileño significa envolverse de escuelas artísticas, de bellas escenas y óleos impactantes. En especial, la Galería Central del museo se extiende ante quien cruza la puerta alta de Goya como un pasillo infinito de obras de arte: desde “El Lavatorio” de Tintoretto hasta “Las tres Gracias” de Rubens. Ahora, en dicho eje central se ha levantado un emplazamiento peculiar, que no sirve de obstáculo sino de llamada de atención al visitante, de manera que pueda apreciar una de las obras más significativas del museo: «Hipómenes y Atalanta», de Guido Reni. Se trata de uno de los lienzos capitales de la colección de pintura italiana de la Pinacoteca, pieza de 206 x 279 centímetros que responde al barroco boloñés más controvertido de Reni. Ahora, este cuadro irrumpe en la Galería Central tras haber sido restaurado durante nueve meses.

La obra de Reni se ha sometido a un trabajo de recomposición con objeto de recuperar su luminosidad inicial, lejos de la apariencia “caravaggiesca” que había adquirido con el envejecimiento de los materiales al pasar de los años. Y así ha sido: durante este tiempo, se han eliminado los barnices oxidados que oscurecían la escena, así como se han regenerado las zonas alteradas y opacas. Asimismo, se reenteló el cuadro y se amplió el tamaño de la obra con dos bandas de lienzo. La obra, por tanto, luce su esplendor original, recuperando transparencia y detalles. “El aspecto de la obra era muy confuso. Los barnices habían perdido la transparencia y no podíamos ver claramente la escena”, ha explicado Almudena Sánchez, restauradora del Prado y quien ha liderado el proyecto de restauración.

Detalle de "Hipómenes y Atalanta" de Guido Reni. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

“La franja que más ha mejorado es la del mar, cuyo azulado oscuro ha emergido tras la restauración”, ha señalado la restauradora. Ahora se ve más nítidamente el perfil de Atalanta, la delicadeza de sus facciones y el sutil sonrosado de sus mejillas. Asimismo, se percibe más profundidad en la obra, lo que se aprecia con mayor detalle en el cruce de las piernas de los protagonistas del lienzo, además de en el contraste del cielo y el mar. “Ahora podemos ver una imagen más parecida a la que concibió Reni”, ha explicado la restauradora.

Las obras incautadas

Tras la presentación con motivo de la restauración, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, habló con la Prensa sobre las pocas novedades alrededor de las obras de arte incautadas durante la Guerra Civil y el Franquismo y que forman parte de la colección del museo. Aseguraba que devolverlas es una cuestión «de justicia», y que la Pinacoteca continúa trabajando para averiguar de qué piezas se trata, así como que su voluntad es la de «no tener nada que no esté de forma legal». «Nuestra obligación es documentar todo y tener transparencia máxima», insistió el director, añadiendo que la labor de documentación e investigación, cuyos resultados presentarán a finales de este año o principios de 2023, será «lo más exhaustiva posible». Si bien el pasado 20 de septiembre el Prado contabilizaba un total de 25 obras documentadas, el número ha aumentado tras los últimos estudios del catedrático y experto en patrimonio y Guerra Civil Arturo Colorado, cantidad que no ha podido ser concretada por Falomir.

"Hipómenes y Atalanta", de Guido Reni, se expondrá hasta noviembre en un emplazamiento singular en la Galería Central del Prado FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Con esto, revela que «aún no hemos recibido ninguna reclamación al respecto», y que las obras heredadas de colecciones reales no se verían afectadas. «A ‘’motus propio’' no podemos sacar ninguna obra, habría que atender a algún tipo de reclamación, un dictamen jurídico. Tenemos un nivel competencial administrativo, pero no judicial», concretó el director, asegurando que si alguna petición estuviera relacionada con obras más importantes «habría que devolverlas igual, es algo que se hace por decencia».