La "FERITA" - "HERIDA" del artista parisino JR

Como la vuelta del verano ha llegado para no darnos tregua alguna, la Galleria Continua dando fe a su nombre, ha presentado una nueva muestra en la capital italiana que como siempre ha dejado a los presentes patidifusos, por su originalidad en las piezas y por el artista invitado.

El artista es francés y expone dentro y fuera de los museos. ¿Os suena JR? Y si no lo habíais escuchado todavía, tomar buena nota de su nombre porque seguramente que cuando menos os imaginéis ¡Zas! os vais a encontrar de frente un pedazo de obra en una plaza, monumento, fachada, etc. etc. que os fascinará.

La idea de sus obras es crear diálogo y comprensión entre los humanos alrededor del mundo. ¿Quién iba a decir que aquel chaval que hacía collages en las calles de Paris se iba a convertir en “El artista viral de la anamorfosis”?

Quien no haya visto sus obras es recomendable echarle un ojo a sus locuras extremas como las que ha realizado en el Louvre en París, en las Pirámides de Guiza, en la puerta de Brandemburgo de Berlín, (un sitio siempre presente en los grandes montajes artísticos).

JR sigue y sigue y en Roma ha presentado su obra (adaptada al espacio de la Galleria Continua del Hotel St Regis, titulada “Ferita” – Herida – Su obra monumental que mide 33 metros alto por 28 de ancho, es una obra que crea un pedazo de tajo sobre la fachada del palacio más famoso de Florencia el Palazzo Strozzi. La creó cuando estábamos en medio del parón de la pandemia, trasmitiendo el golpe inmenso que sufrió la cultura y en la obra cuenta lo que fue la privación de la esencia de los mismos artistas y la incertidumbre del momento.

Gracias a esta impresionante obra, los florentinos después del confinamiento, pudieron reencontrarse en su propia ciudad y con su patrimonio y recordaron que cuando las puertas estaban cerradas, los tesoros de su ciudad estaban vivos ayudándoles a resistir este terrible periodo que hemos pasado.

Al haber llamado tanto la atención con su obra majestuosa expuesta en uno de los sitios más emblemáticos de Florencia, JR recibió una invitación para crear algo, también espectacular, pero esta vez en el Palacio Farnese, la sede de la Embajada de Francia en Roma, uno de los espacios más imponentes de la capital italiana. La idea era exhibir su obra durante los trabajos de rehabilitación de la fachada. Esta vez lo hizo con una pieza aún mas grande: 600 metros cuadrados que titulo “Punto de fuga”.

Anteriormente JR rediseñó la topografía completa de la explanada del Trocadero parisino. Los parisinos y los turistas descubrieron la Torre Eiffel sentada a horcajadas sobre un enorme precipicio, dejando el ruido, la contaminación y las multitudes de la ciudad en el fondo de un estrecho valle. Esta instalación monumental cuestionó la urbanización de la capital francesa, analizando el papel que los monumentos históricos y el arte ocupan en el tejido de la ciudad y al mismo tiempo arrojando una severa luz sobre el tema de la segregación socioespacial de París, una de las ciudades más caras del mundo.

JR capturó estas instalaciones y sus encuentros con transeúntes en diferentes momentos del día, documentando las formas en que la naturaleza evolutiva de la luz del día interactuó con la anamorfosis para crear una infinidad de escenarios únicos y efímeros.

Junto a las grandes fotografías, el artista ha creado las primeras obras de las series "Ferita" y "Punto di Fuga" específicamente para esta exposición.

Juntos, revelan la meticulosa preparación y puesta en escena de elementos esenciales involucrados en la ejecución de estas instalaciones monumentales. Se imprimen dibujos preparatorios, fotos del sitio de construcción y planos de planta, corte con láser y se superponen para formar imágenes que abren una ventana al proceso creativo de JR.

JR en 1983, fue capturando imágenes llamando la atención de los que nos son los visitantes típicos de museos. Imágenes que van de las favelas de Brasil a las periferias de Paris y a las calles de Estambul. Se le ocurrió también hacer retratos de personas no conocidas.