Lucha de Gigantes. El arte de hacer de una exposición todo un evento

Al artista Carlos Álvarez de las Heras le gusta lo que se han inventado Gabriel Suárez y Aleix Gordo Hostau: “Es muy atractiva esta fórmula para hacer una exposición como si fuera un concierto. Congregar en pocos días al público para mostrar nuestras obras”. Lucha de Gigantes sigue su camino y esta vez, en su cuarta edición, han elegido un temazo : Homenaje a La Pantera Rosa con motivo de su 60 cumpleaños.

Los creadores de Lucha de Gigantes, Gabriel Suárez y Aleix Gordo Hostau Alicia Romay

La pantera no es guapa, es simpática y lianta, es un felino rosa que se identifica con todos los géneros. Es un personaje total. Se piensa en ella y aparece en la mente los acordes de la composición instrumental que Henry Mancini le compuso: Taran ta tan, ta tan, tarran, tarran tarran...

Después de obtener los derechos de autor, estos dos amigos, colegas, socios e inventores, han liado no solo a los artistas sino a medio Madrid. En medio de la calle Barquillo, justo enfrente del teatro Infanta Isabel, los asistentes al estreno de esta “no exposición y no galería” (abierta al público hasta el domingo 28 de mayo de las 11 a las 20h.) contaban anécdotas sobre el personaje más rosa de todos los tiempos incluso en medio de las aceras porque el salón del hotel ONLY You estaba a tope. La curiosidad por ver en uno de sus salones las interpretaciones del famoso felino rosa era evidente. El ambiente es de fiesta porque La Pantera Rosa no le es indiferente ni a los más pequeños. Hablando con la hija de Gabriel Suárez que conoce bien al personaje, no dudó en indicarme la obra que más le gusta, me cogió de la mano y me llevó directamente a la pieza de Iker Serrano, titulada: “Space Accion Panther”. Es una pantera con futuro, una pantera en el espacio que gravita y va pintando los meteoritos para que el mundo sea color de rosa.

Iker Serrano. Space Action Panther. Óleo y acrílico sobre lino 65 X 50 cm. Alicia Romay

La de Ana Riaño (Pink Panther Art) es una interpretación entre barroca y vintage saliéndose de su zona de confort, jugando con un emoji muy Instagram que la transporta al mundo en el que vivimos sin dejar de ver el pasado. Un interesante juego de tiempos.

En la pieza de Carlos Fernández (The Penrider) la pantera se sube a la cabeza de una mujer para conducir…¿su vida?…y se titula “The Pink obsession (La obsesión Rosa). Más adelante nos encontramos con una Pantera Rosa y su bote de Tintanlux. La obra se llama “No.9 (Blue Pink)” y vemos al felino protagonista pintando un muro con un acompañante. Está de espaldas, como el poptrait que hizo de Pedro Almodóvar y volvemos a lo mismo con este punto de la artista Sandra Rojo Picón, que aún estando el personaje de espaldas, la actitud es tan clara como si lo hubiera pintado mirando al frente.

En este “evento,expo,galería” las esculturas del felino rosa cumpleañero homenajeado no faltan.

Se agradece que las cabezas de los avezados inventores sigan maquinando para disfrutar de eventos así en Madrid.