BBK Live: 35.800 personas por la supervivencia de la música

Tras el ritmo pausado pero intenso de Nihls Fram, llegó uno de los platos fuertes de la noche: Liam Gallagher. El más macarra de los hermanos de Oasis, agarrado a sus maracas, dio una lección de Rock & Roll con canciones de su conocido repertorio, pero también algunas novedades y clásicos: como hizo su hermano el año pasado, Gallagher entonó la que él llama “this fucking song”: “Wonderwall”. El público se entregó durante un espectáculo con una puesta en escena que parecía sacada de la película Trainspotting: los colores y las luces contrastaban con el carácter del cantante sobre el escenario.

La primera noche de la 14ª edición del festival continuó con multitud de personas rodeadas del verde de las carpas de Heineken y con Thom Yorke, líder de Radiohead, que consiguió envolver al público presentando su proyecto en solitario (“Tomorrow's Modern Boxes”). Tras conciertos como el de Nicola Cruz o Mis Nina, la jornada se cerró con el ritmo techno y la psicodelia Modeselektor.

BBK Live: arriba y abajo de Kobetamendi

Hoy más y, quizá, mejor. Al festival le quedan dos jornadas por delante con conciertos como el de Rosalía, Suede y The Strokes, entre otros. Pero no todo queda en lo alto de Bilbao: las calles también celebran este fin de semana de música. Como entonó el cantante de Vetusta Morla, “sálvese quien pueda”. La ciudad, entera, no va a descansar estos días gracias a Bereziak. Aquellos que no lleguen a subir la montaña, pueden disfrutar de conciertos gratuitos como es el que patrocina Heineken en el Arenal. En este espacio, actuarán hoy Pony Bravo (13:00), así como mañana lo harán los Hermanos Cubero (13:00) y Lorena Álvarez (14:15). Entre otros espacios, este hace posible -gracias al trabajo de BBK Live y Heineken- que no solo disfruten aquellos que suben a Kobetamendi, sino toda la ciudad.