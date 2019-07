Borja Sémper: "Estoy ya en el papel de héroe crepuscular"

Llega al Café de las Letras con la mochila a los hombros y parece que no pesa. Político vasco, poeta de los versos sueltos... Cuando se hace fotografías en los espejos del ascensor éste le responde: «Aterriza». Quiere ayudar a su partido, y asegura que no cambiaría de equipo porque a él le quisieron matar por defender la siglas del PP.

Un guardia civil lleva tatuado su apellido. ¿Algo que tenga que alegar en su legítima defensa?

¿Perdona? (Silencio) Me parece muy bien todo lo que un guardia civil decida llevar en su pecho.

¿El PP se parece ahora a la antigua Roma?

La vida española y la política en general se está pareciendo demasiado a la peor parte de la antigua Roma. El PP es un partido que evoluciona y se transforma, y eso está bien.

En el siglo de las siglas, ¿mejor sin ellas?

Creo que estamos en la época de las personas que militan en siglas o en partidos con siglas, pero que aportan una singularidad. Entramos en el época del valor de las personas por encima de ellas.

¿Ha pagado el peaje por presentarse sin ellas?

He mejorado el resultado y gané en legitimidad.

¿ A que pócima recurrió para ello?

A la autenticidad y a la voluntad de decirle a la gente que tengo mis ideas, pero que estoy dispuesto a escuchar las de los que piensan diferente.

Antes el PP vasco sonaba a Pop. ¿Ahora?

A una esperanza con memoria.

¿Míster Proper tendría contrato en la política española?

No... porque se supone que vendría a limpiar y más que limpiar ahora parece que se trata entre unos y otros de embarrar y ensuciar.

Es del Real Madrid. ¿Se haría una boda con unicornios?

Ser del Real Madrid no implica hacer lo que hacen los jugadores, como ser del PP no implica hacer todo lo que hacen los del PP.

¿Qué no haría que hacen todos?

No soy quién para dar lecciones a nadie. Pero no dejaría de ser como soy hasta diluir mi personalidad, y creo que algunos no dejan aflorar la suya.

¿Vetaría algún color?

Cada color tiene su momento, como la vida misma. Hay colores cambiantes. No soy partidario de vetos, pero hay algunos colores que me gustan más que otros. Por ejemplo, no me gustan el morado ni el negro. Soy más de grises.

¿Qué papel le gustaría interpretar?

Creo que el que me toca ya es el de un héroe crepuscular. Ahora me va más el del crespúsculo de la vida. Me queda poco ya, estamos de retirada...

¿Ha pensando en hacer la maleta y dejarlo?

Sí. Lo razonable, en algo tan exigente como la política, es plantearse de vez en cuando cambiar de vida.

¿Hay algún gato triste y azul en Génova?

No conozco los recovecos de Génova tanto como eso, pero supongo que sí...

Se encuentran en un vivac Otegi, Sánchez y Ternera. ¿De qué hablarían?

Estoy seguro de qué no hablarían de nada bueno para la sociedad española.

¿Y si se los encuentra usted?

Seguiría mi camino.

¿Bildu es ahora el comodín de llamada?

Bildu está siendo beneficiario de un cambio de valores y ausencia de los mismos en la política española.

Ponga una anuncio en el periódico.. ¿Qué diría?

No tengo todas las respuestas, ayúdame a buscarlas».

¿Cree que sus hijos le votarían?

Bueno, el voto es secreto y no querría llevarme un disgusto ni obligarles a mentir. Pero creo que sí.

¿A quién escribe ahora Borja Sémper?

A las chicas guapas.