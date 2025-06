"La buena suerte": Hugo Silva, maltratado por su hijo

No es la primera vez que la cineasta Gracia Querejeta lleva a la gran pantalla una novela: ya lo hizo en 1996 con ‘Todas las almas’, de Javier Marías, cuya adaptación al cine se hizo bajo el título de ‘El último viaje de Robert Rylands’. En aquella ocasión el autor de ‘Corazón tan blanco’ acusó a la directora de haber desfigurado su libro hasta hacerlo irreconocible. Exigió Marías que se suprimiera toda mención a su nombre y a su novela en los títulos de crédito de esta, e inició un largo proceso judicial que duró hasta 2006. “Lo de Marías fue bastante problemático, pero como ya está muerto, que en paz descanse, lo dejamos”, zanja con elegancia Querejeta.

Casi treinta años después de aquello, la cineasta madrileña vuelva a abordar la mudanza de una novela a la gran pantalla: esta vez es ‘La buena suerte’, obra publicada por Rosa Montero en 2020. “Rosa Montero ha sido muy generosa; además es una mujer muy inteligente, que sabe perfectamente que una cosa es el cine y otra la narración literaria. Ella me ha dado absoluta y total libertad para contar la historia como yo quisiera contarla”, asegura Gracia Querejeta.

Cabe preguntar, partiendo de esa “total libertad” de la que habla la directora, cuánta fidelidad ha guardado respecto a la historia original del libro. Esta comenta que “realmente es bastante fiel en un montón de cosas que cuenta; lo que no cuenta es todo lo que está en la novela: ha habido como un proceso de destilación, de alguna manera, para acabar contando lo que más me interesaba a mí, que en definitiva es esa cosa tan terrible de la violencia que ejercen los hijos contra sus padres y que creo que es de lo peor que te puede pasar en la vida”. “Lo que más me llamó la atención de esta historia fue el hecho de que tocara un tema que pocas veces se toca, que es una forma de violencia intrafamiliar que es de hijos a padres, que a veces se produce, y que es terrible”, responde la cineasta a la pregunta de por qué esta historia.

Sobre si le es más complicado partir de un guión original o de una historia ajena como es el caso, Querejeta aclara que siendo “dos procesos muy diferentes se parecen obviamente en que no deja de ser escribir guiones”, pero que, claro, “uno es sacar todo de tu propia imaginación, y otra es, de alguna manera, destilar de la imaginación de otra persona lo que a ti más te puede interesar o lo que te parece que es más cinematográfico”. Respecto al título tan elocuente de la novela, que ha mantenido para la cinta, cuenta esta que “no trata tanto de si existe o no la buena suerte, o de si creemos o no en ella, sino de la manera de mirar la vida: hay gente, como Raluca, la protagonista de la historia –interpretada por la belleza exótica de Megan Montaner-, que mira la vida viendo lo positivo y la parte más luminosa de lo que nos ocurra”.