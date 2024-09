Recordando a Javier Marías: el no-Nobel español y sus cinco mejores novelas

Javier Marías ha sido el mejor novelista español del último medio siglo: no cabe discusión al respecto. Eterno candidato al Premio Nobel de Literatura, que no se lo dieran es casi un pecado tan flagrante como que la Academia sueca tampoco galardonara a Borges o, en cambio, si premiaran a José Echegaray (¿quién lee hoy a Echegaray?) o a tantos otros escritores de mucha menor talla, premiados en criterio a cuestiones raciales, étnicas, de género... pero no estrictamente literarias.

Cierto es que a Marías (fallecido el 11 de septiembre de 2022 a los 70 años) es probable que el gran premio internacional de las letras le hubiese dado igual (lo mismo hasta se marcaba un Bob Dylan): aquí en España rechazó multitud de premios; si aceptó en cambio el Nacional de Traducción por pasar al castellano el 'Tristram Shandy', la gran obra satírica de Laurence Sterne, cuya traducción Marías consideró su mejor obra.

Mas allá de esta boutade, el académico de la Lengua escribió por lo menos diez novelas memorables, de las que cinco podrían figurar fácilmente en el top ten de la narrativa española de entre siglos. También están ahí, en el balde de oro de la hemoroteca, sus incisivos artículos de prensa.

Único en su estilo reflexivo, en esas novelas ensayo que giraban en torno a una idea, a una obesión, Marías exploró o diseccionó el alma humana, sus pasiones y pulsiones, como muy pocos lo han hecho. Siempre entre el Madrid burgués de la Transición, el Londrés de los espías, de los intérpretes y del MI5, y el academicismo de Oxford.

Las dobles y triples identidades, Shakespeare, la melancolía por un mundo antiguo donde primaban las formas, el toque de humor castizo... Elegante; complejo sin resultar denso, y obsesivo sin llegar a redundar, Javier Marías, rey de Redonda, nos dejó algunas obras alucinantes:

'Corazón tan blanco' (1992)

"No he querido saber, pero he sabido...". Considerada, y probablemente con razón, la obra maestra de Marías, el arranque de esta novela ya figura en la antología de los comienzos más memorables junto al de 'Pedro Páramo', 'Moby Dick', 'Anna Karenina' o 'Cien años de soledad'. 'Corazón tan blanco' gira en torno al matrimonio, el mal presagio, el asesinato y la instigación, sobre la sospecha, el hablar y el callar y la persuasión.

'Mañana en la batalla piensa en mí' (1994)

Un hombre de mediana edad, un 'ghost writer', es invitado a cenar a casa de una mujer algo más joven que él y que está casada con un niño de apenas 3 años. Su marido está fuera por motivos laborales. Tras la cena galante acaba en la alcoba de la mujer, que se siente indispuesta, y a medio desvestir muere en sus brazos. ¿Qué hacer en tal situación? De este dilema parte el que fuera académico de la Lengua en una de sus obras más conseguidas.

'Tu rostro mañana' (2002-2007)

Fantástica trilogía (compuesta por las novelas 'Fiebre y lanza', 'Baile y sueño' y 'Veneno, sombra y adiós'). Probablemente el proyecto literario más ambicioso de Javier Marías en el que aborda la traición humana por medio de J. Deza, quien trabaja para los servicios secretos británicos, y se verá en una encrucijada en la que habrá de destapar muchos rostros, entre ellos el suyo propio.

'Los enamoramientos' (2011)

María Dolz trabaja para una editorial y todas las mañana coincide en el desayuno con Luisa y Miguel Deverne. La protagonista, curiosa, se limita a observar cada día a la feliz pareja. Tras un tiempo sin coincidir con ellos, María intuye que algo ha pasado. Deverne ha sido asesinado...Un libro sobre el estado de enamoramiento, que parece justificar todas las cosas.

'Berta Isla' (2017)

Javier Marías se despidió a lo grande publicando sendos novelones, anverso y reverso de la misma historia, 'Berta Isla', en 2017, y 'Tomás Nevinson' en 2021. De nuevo el juego de la doble vida, de la doble identidad, entre España e Inglaterra, y cómo esto acaba por destruir la confianza de la relación sentimental. La duda, con el IRA y la ETA de fondo. Y un personaje tan polifacético, cómico e insoportable como Bertrand Tupra.