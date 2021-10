El universo NFT llega a los Oscar

Cultura

Si existe algo cambiante, eso es el mercado del arte. Evoluciona con la propia creación o la sociedad, y por ello se vuelve irremediable que también entre en él el universo digital. Hablamos de los NFT o “Non-Fungible Tokens”, unas obras de arte digitales que irrumpen de manera reciente en el panorama artístico, y que, en pocas palabras, no se pueden tocar, pero sí son únicas en su especie. No se pueden copiar, incluyen un certificado de autenticidad y están estrechamente ligadas con la tecnología conocida como “blockchain”. Ahora, si este tipo de arte ya ha protagonizado ventas por grandes cantidades de dinero en subastas y otros tipos de revolución artística, los NFT aterrizan a la Academia de Hollywood. Pero, al menos, y de momento, no en forma de películas.

Es el Museo de los Oscar (Academy Museum Motion Pictures), que acaba de inaugurarse en Los Ángeles y que acoge la mayor colección de la Academia de cine hollywoodiense, el que ha presentado a subasta una colección de cinco imágenes elaboradas por Nikolai y Simon Haas (The Haas Brothers). Entre hoy y el 25 de octubre, a través de OpenSea, se incluyen en estas piezas unas imágenes animadas de galardones Pillar Award, cada una con un fondo de color diferente, en alusión al reconocimiento que el Museo entregó este año por primera vez a Tom Hanks, Bob Iger y Annette Bening, en agradecimiento por contribuir a financiar el espacio.

Una de las cinco imágenes de la colección de NFT, que están en subasta hasta el día 25 FOTO: cortesía EFE

Esa nueva estatuilla se inspira, tanto en su versión física como digital, en el premio clásico de los Óscar y en el diseño que el arquitecto Renzo Piano ideó para la sede del nuevo museo. Además, la primera tanda de imágenes incluirá una cita de Whoopi Goldberg, “el futuro del cine está en tus manos ahora” (“The future of cinema is in your hands now”). Así como otras imágenes incluirán otras citas de cineastas y artistas, incluidos Howard Berger, Sid Ganis, Effie T. Brown o R. J. Kizer. Los beneficios obtenidos se destinarán a financiar actividades educativas.

“Diseñar el Pillar Award fue una oportunidad para rendir homenaje a la rica historia de la industria cinematográfica y expresar nuestra reverencia por una forma de arte que continúa cambiando el mundo”, explican los Haas Brothers. “El cine como medio es, en esencia, ferozmente experimental. Lo consideramos como una piedra de toque para nuestra propia práctica, manteniendo su adopción de los nuevos medios y la experimentación como un principio rector para la creación de arte. Estamos orgullosos de llevar este espíritu al medio más nuevo de todos, los NFT. Estamos orgullosos de colaborar con el Museo de la Academia”.