¿Dónde ver las nominadas a Mejor película en los Goya?

El próximo 12 de febrero, el Palau de les Arts de Valencia acogerá la 36ª edición de los Premios Goya. Una ceremonia que regresará a la normalidad de la entrega de los galardones más prestigiosos del cine español, por lo que contará con alfombra roja, invitados y presentadores (aún no han sido anunciados). Con José Sacristán como uno de los asistentes estrella, pues recibirá el Goya de Honor a toda su carrera, otros protagonistas del evento serán Fernando León de Aranoa, cuya película “El buen patrón” cuenta con 20 nominaciones, así como Icíar Bolaín, con 14 para “Maixabel”, o Pedro Almodóvar, con 8 para “Madres paralelas”. En cuanto a la categoría de Mejor película, una de las más esperadas del certamen, competirán la de Aranoa, Almodóvar y Bollaín, junto con “Libertad”, de Clara Roquet, y “Mediterráneo”, de Marcel Barrena.

“El buen patrón”, de Fernando León de Aranoa

Javier Bardem encabeza el reparto de esta exitosa cinta, e interpreta a Blanco, el propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias. A la espera de la visita de una comisión de la que depende la obtención de un premio local a la Excelencia Empresarial, todo parece ir en contra, ante lo que Blanco responde intentando mantener el equilibrio, cueste lo que cueste. La película no deja de arrasar en taquilla, y se mantiene en cartelera de la gran mayoría de cines, única vía hasta ahora para poder disfrutar de ella.

“Maixabel”, de Icíar Bollaín

Con Luis Tosar y Blanca Portillo al frente del elenco, esta historia ha conquistado a numerosos espectadores que han acudido a verla al cine, donde aún algunos la mantienen en cartelera. Basada en hechos reales, narra la historia de Maixabel Lasa (Portillo), quien pierde a su marido al ser asesinado por ETA. Once años más tarde, será la primera en llevar a cabo un movimiento insólito: el de entrevistarse con el asesino (Tosar), con el fin de comprender o, quizá, cerrar heridas. La cinta está disponible en Movistar+, así como bajo pago en YouTube, Amazon Prime Video y Apple TV.

“Madres paralelas”, de Pedro Almodóvar

Entre otras categorías, la cinta protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smit está nominada a Mejor película, dirección, actriz protagonista (Cruz), y actriz de reparto (tanto Smit como Aitana Sánchez-Gijón). El filme, aún disponible y de manera exclusiva en cines -pronto se incluirá en el catálogo de Netflix-, trata sobre Janis (Cruz) y Ana (Smit), dos mujeres solteras que coinciden en una habitación de un hospital para dar a luz. Ambas embarazadas por accidente, mientras que Janis no se arrepiente, Ana está tan asustada como arrepentida.

“Mediterráneo”, de Marcel Barrena

Aún disponible en algunos cines y bajo pago en Apple TV, esta cinta de Barrena cuenta la historia de Oscar (Eduard Fernández) y Gerard (Dani Rovira), dos socorristas que viajan hasta Lesbos impactados por la fotografía de un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo. Un filme que traslada al espectador a la realidad sobrecogedora de las miles de personas que huyen cada día por el mar. Además de estar nominada a Mejor película, cuenta con otras 6 categorías, como es la de Mejor actor protagonistas, para Fernández, o Mejor canción original, a “Te espera el mar” de María José Llergo.

“Libertad”, de Clara Roquet

Roquet está nominada a Mejor dirección novel, así como la cinta opta a las categorías de Mejor actriz revelación, para Nicolle García, o Mejor actriz de reparto, para Nora Navas. Disponible tan solo en cines, la cinta narra la historia de Nora (María Morera), de 14 años, quien siente que no encuentra su lugar: los juegos le parecen ridículos y las conversaciones de adultos le van grandes. No obstante, todo cambia con la llegada de la quinceañera Libertad (García).