Todo actor que se gana a la fama y al público gracias a una impecable interpretación de un personaje determinado, es difícil de disociar para ubicarlo en otro contexto. Esto le ocurre a Cillian Murphy, quien interpreta a Thomas Shelby en “Peaky Blinders” de tal manera que a cualquier seguidor se le antojaría complicado imaginarlo en otra caracterización. Sin embargo, la carrera del actor, que ayer cumplió 44 años, es tan completa y variada que podría hasta llegar a sorprender. Su talento en cuanto a lo artístico lo viene demostrando desde que era un niño y, antes de ser el cabecilla de la banda de gángsters de Birmingham, ha realizado otros trabajos que también le valen un gran reconocimiento.

Murphy comenzó a demostrar su amor por lo artístico con 10 años. Pero no como actor, sino como músico. El irlandés (nació en Douglas) inició su carrera como rockero y mostró sus primeras dotes musicales empezando a tocar instrumentos y a componer canciones con tan solo 10 años. Y este aprendizaje lo llevó hasta tal punto que creó una banda de rock junto a su hermano: The sons of Mr. Greengenes. Con los Beatles como referentes, Murphy era vocalista y guitarrista en una banda que, según comentó en 2006 en una entrevista a “The Guardian”, “nos especializamos en letras extravagantes y solos de guitarra interminables”. En 1996, la discográfica Acid Jazz Records les ofreció un contrato de grabación de cinco álbumes que terminaron rechazando por una cuestión de intereses. Y ahí comenzó sus andanzas en el cine: “Creo que tomé la decisión correcta”, dice el actor a la publicación británica.

Si bien participó en talleres dramáticos y obras estudiantiles en el colegio y en el instituo, el verdadero debut de Murphy en el cine fue en 2001, con la película “Disco Pigs”. Dirigida por Kristen Sheridan, narraba la vida de dos adolescentes de Cork que mantienen una larga pero insana amistad. Más tarde, en 2003, le llegaría la fama internacional protagonizando el filme de terror “28 Days Later”, junto a Megan Burns y Naomie Harris, entre otros.

A partir de entonces, la carrera de Murphy solo ha sabido crecer: su consolidación vino de la mano de la brillante interpretación que hizo de dos villanos. Por un lado, El Espantapájaros, en “Batman Begins”, y por otro Jackson Rippner, en “Vuelo nocturno”. Se dice que el actor se presentó al casting de “Batman Begins” para el papel de superhéroe, pero que fue rechazado por su baja estatura. (Todo aquel que haya visto “Peaky Blinders” puede haber notado que no es el más alto de los Shelby). Sin embargo, el director (Cristopher Nolan) -también ha trabajado con él en 2017 para “Dunkerque”- quedó tan impresionado que decidió darle el papel de villano: el cienasta decía que Murphy tenía los ojos azules más extraordinarios que hubiese visto nunca y por eso se empeñó en hacerle primeros planos.

Tras esto, demostró más facetas como intérprete protagonizando cintas como “Desayuno en Plutón”, dirigida por Neil Jordan y basada en la novela de Patrick McCabe. Dio vida a Patrick “Kitten” Braden, un transgénero huérfano y adolescente que va en busca de su madre. El intérprete hizo un gran trabajo de inmersión para prepararse el papel reuniéndose con personas de la misma circunstancia y fue nominado a los Globos de Oro.

También destacan sus apariciones en “The wind that shakes the Barley” o “Inception” (“El origen”), película donde compartió reparto con Leonardo DiCaprio, Ellen Page y Joseph Gordon-Levitt. Tras estas y una serie de interpretaciones bastante valoradas por crítica y público llegó la oportunidad de protagonizar “Peaky Blinders” en 2013. Y, hasta ahora, que la sexta temporada está por estrenarse, el actor no ha hecho más que conquistar al público dando vida a Thomas Shelby.

Humilde y vegetariano

El actor vive en Londres desde 2001 con su mujer e hijos pues, según ha confesado en varias entrevistas, aún con la posibilidad de vivir el sueño americano viviendo en Hollywood, rechaza esa forma de vida. Es decir, no quiere convertirse en una celebridad perseguida por los paparazzi, sino que prefiere dar entrevistas sobre su trabajo, dejando su vida privada para su propio conocimiento. Y es cierto, porque en la mayoría de apariciones públicas el actor se presenta solo y se muestra reservado si no se tratan cuestiones profesionales.

Es un actor tan humilde como reservado. Su madre es profesora de francés y su padre inspector escolar. El actor habla con fluidez inglés, francés y gaélico (irlandés) y mantiene amistad con actores irlandeses, como Colin Farrell y Liam Neeson. Sin embargo, la mayoría de estas relaciones provienen de antes de que fuera famoso. Tiene dos hijos con Yvonne McGuinness y es vegetariano. La humanidad de una estrella del panorama cinematográfico y seriéfilo, que prefiere optar por una vida cómoda y entregada a su trabajo, es algo digno de admirar.

“Lo único extravagante de mi estilo de vida es mi equipo de música, comprar discos e ir a conciertos”, mencionó una vez Murphy que, aún con su vida consolidada como actor, nunca dejó del todo la música. Ya no es vocalista de una banda de rock, pero sí la escucha y escribe canciones.