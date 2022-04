Medalla de Oro para achicar el charco

«El cine en sí mismo es un país», asegura la actriz argentina Cecilia Roth. ¿Qué mejor manera de entender la cultura que sin establecer límites, fronteras, distinciones en ella? Para la intérprete, «la pandemia y la política se han asociado para hacernos mucho daño. Hacer cine en Argentina se ha vuelto muy caro y ha disminuido el interés desde las propias instituciones. Del cine viven muchas familias, y que no haya apoyo de los Gobiernos de turno hace que se pierdan muchos trabajos». En esta línea, su compañero de profesión, el cubano Jorge Perugorría, reconoce que la industria cinematográfica de su país «no está en su mejor momento. No hay dinero».

«Nos hemos contado mucho, y cada vez nos estamos comentando menos», lamenta Roth y, por ello, ambos actores aprovechan el homenaje que ayer recibieron en la Academia de Cine para «reivindicar lo importante que ha sido el cine español para Latinoamérica. Las coproducciones han disminuido porque hay menos interés o posibilidades, y ojalá este premio sirva como una llamada de atención». Se refiere a la Medalla de Oro 2022 que recibían en representación a una larga lista de artistas latinoamericanos que han contribuido a nuestro cine: desde Ricardo Darín a los Alterio, pasando por Diego Luna o Norma Aleandro.

FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Roth conquistó a nuestro público con la eterna «Arrebato» (1980) y consolidó su talento junto a Almodóvar, destacando su papel en «Todo sobre mi madre» (1999). Por su parte, Perugorría siempre permanecerá en el imaginario de nuestro cine gracias a su inolvidable papel en «Fresa y chocolate» (1993), cinta que, en palabras de Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine, «desató una auténtica fiebre».

No obstante, hay bastante más allá de lo que aquí hemos podido ver, una infinidad de creaciones y trabajadores que no cabrían en una sola lista, pues los actores han puesto en valor tanto las cintas que se han grabado aquí y no pudieron verse en Latinoamérica, y viceversa: si bien defienden que no debe perderse la magia de una sala de cine, sostienen cómo las plataformas facilitan la comunicación entre países. «La distribución es el Talón de Aquiles del cine», ha lamentado el actor.