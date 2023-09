Se acerca el fin de la huelga: principio de acuerdo en Hollywood

Ya se vislumbra el final. Después de varios meses de huelga en Hollywood la situación parece que se desbloquea. Los guionistas y los productores han llegado a un principio de acuerdo que establece una serie de garantías de protección para los escritores y de nuevas remuneraciones que podrían poner término a la huelga que mantiene a la industria audiovisual paralizada. El acuerdo es "prometedor" pero todavía no es firme después de 146 días de paros.

El sindicato de guionistas advirtió ayer a sus afiliados que "nadie puede trabajar todavía hasta que no sea específicamente autorizado de nuevo a hacerlo". Sin embargo, en un correo electrónico remitido a sus más 11.000 miembros, la noticia era otra: "Hemos llegado a un acuerdo provisional sobre un nuevo MBA para 2023, es decir, un acuerdo en principio sobre todos los puntos del acuerdo, sujeto a la redacción del texto final del contrato", decía el mensaje. "Podemos decir, con gran orgullo, que este acuerdo es excepcional, con beneficios y protecciones significativos para los escritores en todos los sectores de los miembros". Por su parte, la Alianza de Productores de Cine y Televisión confirmó la noticia en un comunicado.

Si bien los términos del acuerdo no se han hecho públicos, el sindicato anunció que está "ansioso" por transmitir a sus miembros todo lo conseguido pero que no pueden hacerlo hasta tener el acuerdo firmado y sellado en un contrato. “Lo que queda ahora es que nuestro personal se asegure de que todo lo que hemos acordado esté codificado en el lenguaje final del contrato". El acuerdo pasará primero al comité de negociación del sindicato para su votación, luego a la junta directiva de Writers Guild Of America en sus dos delegaciones de costa Este y Oeste. Si esos líderes lo aprueban, la junta y el consejo también votarán sobre si poner fin a la huelga “en una fecha y hora determinadas (por determinar) en espera de la ratificación”, dijo el comité de negociación.

Las negociaciones para el acuerdo comenzaron el 20 de marzo y se interrumpieron el 1 de mayo con un recrudecimiento del conflicto que duró hasta el 11 de agosto, cuando se retomaron las reuniones entre ambas partes. Sin embargo, entraron en punto muerto a finales de agosto. El 20 de septiembre arrancó la ronda final de negociaciones. Los escritores habían estado abogando por una mayor compensación en la era del streaming a través de salarios mínimos más altos. Mientras tanto, los estudios y los streamers, buscaban reducir costes ante la incertidumbre económica.