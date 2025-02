'Emilia Pérez' sale feliz de unos Bafta encabezados por 'The brutalist' y 'Cónclave'

El musical «Emilia Pérez» ganó ayer el premio a mejor película extranjera en la ceremonia de los Bafta, los galardones de cine británico considerados como la gran antesala de los Oscar. La cinta, que narra la historia de un narco que deja el crimen para empezar una nueva vida como mujer trans, partía como favorita con un total de once nominaciones. Pero en las últimas semanas se ha visto envuelta en una gran controversia por unas antiguas publicaciones consideradas racistas en redes sociales realizadas por su protagonista, Karla Sofia Gascón.

Pese a estar nominada como mejor actriz protagonista, la intérprete de 52 años y natural de Alcobendas (Madrid), fue la gran ausente de la ceremonia del Royal Festival Hall de Londres. Tampoco apareció en los Goya. Ha quedado apartada por completo de escena. Después de que el director y varios compañeros de reparto y la propia plataforma Netflix, que dirige la promoción de la candidatura, le dieran la espalda, Gascón anunció que no participaría en los actos públicos. Una triste historia para la primera persona abiertamente trans en recibir una nominación como actriz.

Gascón no consiguió su estatuilla. Pero la cinta también se llevó el premio a la mejor actriz de reparto. Zoe Saldaña se impuso a su compañera de elenco, Selena Gómez, y al resto de las nominadas –Ariana Grande («Wicked»), Isabella Rossellini («Cónclave»), Felicity Jones («The Brutalist») y Jamie Lee Curtis («The Last Showgirl»)–; logrando su primera máscara dorada.

La intérprete de 46 años reivindicó su acento latino y aseguró que recibir el Bafta era una «validación» por todas aquellas ocasiones en las que la habían rechazado para una película por su manera de hablar. Saldaña está también nominada en la misma categoría de los Oscar, cuya gala se celebrará el próximo 2 de marzo en Los Ángeles.

Apenas hace unas semanas, la actriz tuvo duras palabras hacia su compañera Gascón: «Me entristece mucho porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia las personas de ningún grupo. Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que formaron parte, que forman parte, de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y esto me entristece», dijo.

El premio a la mejor película fue para «Cónclave», el drama papal protagonizado por Ralph Fiennes, que se hizo con cuatro estatuillas. El premio a la mejor actriz principal recayó en Mikey Madison por su papel en la comedia dramática «Anora». El de mejor actor principal fue a parar a Adrien Brody, por su papel en «The Brutalist», cinta que también se llevó el premio al mejor director para Brady Corbet.

Durante meses, no ha habido consenso sobre qué película ganará finalmente el Oscar a la mejor película el 2 de marzo, y hay hasta seis películas con posibilidades de ganar. Sin embargo, la carrera se redujo la semana pasada, cuando la ganadora del Festival de Cine de Cannes, Anora, sobre una stripper de Nueva York que se enamora del hijo de un ruso rico, saltó a la delantera después de una serie de victorias precursoras. La película se llevó los máximos galardones en los Critics Choice Awards, así como en dos importantes ceremonias sindicales consideradas indicadores clave de los Oscar: los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos y el Sindicato de Productores de Estados Unidos. El sábado consolidó su condición de favorita al ganar el premio al mejor guión original en los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

Pese a que el príncipe Guillermo es el presidente de honor de la academia de cine británica desde 2010 ayer no estuvo presente en la gala. La presencia del heredero y su mujer, Kate Middleton, siempre es un gran reclamo. Pero tras el complicado año debido al cáncer que detectaron a la princesa de Gales la pareja decidió irse unos días con sus hijos aprovechando las vacaciones escolares.