Exorcistas del Vaticano tachan la nueva película de Russell Crowe de "falsa" y "ofensiva"

Pocas labores son tan misteriosas y llamativas como la del exorcista. Se trata de una práctica que, cuanto menos, provoca curiosidad, y que se sitúa en el imaginario popular como algo sobrehumano, como un oficio imperado por la religión y el miedo hacia el demonio. Es por ello que ha sido tantas veces representada en la gran pantalla. Cabe tan solo mencionar "El exorcista", película de terror por excelencia que a más de uno le ha dejado escenas grabadas en la retina para siempre. No obstante, pocas son las producciones que se han basado en una experiencia real de un exorcista de verdad, hasta el estreno reciente de "El exorcista del Papa", cinta dirigida por Julius Avery y protagonizada por Russell Crowe ("Gladiator"). La película se presenta como una adaptación libre de los libros de memorias de Gabriele Amorth, sacerdote que ejerció como exorcista principal del Vaticano, realizando más de 100.000 exorcismos a lo largo de su vida. En estos documentos, Amorth dejó por escrito sus luchas contra el demonio, algo que resulta del todo inspiracional para una película de terror. No obstante, y aunque haya sido una adaptación, el filme no ha generado más que descontento entre los exorcistas del Vaticano, que han lanzado un comunicado criticando públicamente la perspectiva de "El exorcista del Papa".

La Asociación Internacional de Exorcistas ha lanzado un comunicado tras haber visionado el tráiler de la película -lanzarán otro una vez valoren la cinta, explican-, y en el que aseguran que ya solo el título de la película "es pretencioso", y señalan la "poca fiabilidad de la película en un tema tan delicado y relevante". Apuntan asimismo que la Iglesia Católica es representada en el filme "por un Papa igualmente poco fiable, interpretado por Franco Nero. Los ambientes del Vaticano, pintados con la habitual gama de colores claroscuros, dan a la película un efecto de 'Código da Vinci', para inculcar al público la duda de siempre: ¿quién es el verdadero enemigo? ¿El diablo o el 'poder' eclesiástico?".

Gabriele Amorth fue el exorcista oficial del Vaticano e hijo espiritual del Padre Pío larazon

Ansiedad y miedo

En definitiva, en este comunicado aseguran que, refiriéndose a efectos especiales, "todo es exagerado, con manifestaciones propias del cine de terror". La forma de narrar la experiencia de Amorth, "además de ser contraria a la realidad histórica, tergiversa y falsea lo verdaderamente vivido y experimentado durante el exorcismo de los verdaderamente poseídos que nosotros, exorcistas católicos, celebramos según las directrices de la Iglesia", explican, y confirman que es ofensivo, dado "el estado de sufrimiento en que se encuentran quienes son víctimas de una acción extraordinaria del demonio".

Respecto al espectador, los exorcistas del Vaticano aseguran que la perspectiva de esta película solo puede despertar "ansiedad, inquietud y miedo. El resultado final es inculcar la convicción de que el exorcismo es un fenómeno anormal, monstruoso y aterrador, cuyo único protagonista es el demonio, cuyas violentas reacciones pueden ser enfrentadas con gran dificultad; lo cual es exactamente lo contrario de lo que ocurre en el contexto del exorcismo celebrado en la Iglesia Católica en obediencia a las directivas impartidas por ella".

Amorth falleció en septiembre de 2016, con 91 años. Ante la pregunta de cuántos exorcismos había realizado desde que fuera nombrado como figura oficial de la diócesis de Roma, él respondió que "más de setenta mil... aunque de personas muchos menos, pues a una misma la he exorcizado centenares de veces". Era considerado el exorcista más célebre y reputado del mundo, y consiguió mantener su rango y el respeto hacia sí mismo a pesar de la mala prensa que siempre rodea al exorcismo: "Si no estás dispuesto a soportar calumnias, persecuciones y salivazos, no te hagas exorcista", decía incansable.