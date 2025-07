Fin de la sátira: ¿fue Donald Trump el responsable de arruinar la próxima película de Terry Gilliam?

¿Está la sátira en peligro desde el regreso de Donald Trump al poder?, se pregunta el medio francés 'Le figaro'. "Terry Gilliam no tiene ninguna duda al respecto", escribe. En declaraciones a 'The Hollywood Reporter' para conmemorar el cuadragésimo aniversario de su obra maestra, 'Brasil' (1985), el director británico cree que el mundo de la comedia ha perdido su esencia desde que el poder estadounidense cayó en manos del líder de Maga. El presidente estadounidense ha "destruido la sátira", sentencia.

La razón, asegura, es que la realidad supera todos los escenarios que los comediantes pueden imaginar para sus espectáculos o películas. ¿La prueba? Terry Gilliam, conocido por sus comedias, se vio obligado a abandonar uno de sus últimos proyectos porque Trump "lo arruinó todo". "Arruinó la última película en la que estaba trabajando", lamenta. "Era una sátira de los últimos años y así fue como realmente sucedió".

Titulado 'El carnaval al final de los días" y con el subtítulo "Una gran alegría para todos aquellos a quienes les gusta ofenderse", este decimocuarto largometraje fue descrito como una comedia donde "Dios decide destruir a la Humanidad". Y el único que "podría habernos salvado es Satanás". Pero Trump "destruyó la sátira", cree el director, y añade: "¿Cómo podemos seguir riéndonos de lo que sucede en nuestro mundo?".

Reescribir para sobrevivir

El cineasta intenta mantener el optimismo y no quiere pasar página de este proyecto inacabado. De hecho, está considerando "reescribir en gran medida su película". Queda por ver si Jeff Bridges, Johnny Depp, Adam Driver, Jason Momoa, Asa Butterfield, Emma Laird o incluso Tom Waits, quienes debían aparecer en la película, seguirán en el reparto.

Esta no es la primera vez que Terry Gilliam ataca a Trump. El cineasta no dudó en llamar "idiota" al presidente estadounidense durante su primer mandato, en una entrevista con AFP en 2018: "Siento que vivo en una pesadilla. El mundo está tan loco que no podemos hacer nada. ¡Donald Trump es un idiota! Durante años, dije que íbamos a tener a un delincuente como presidente, y aquí estamos".