George Clooney subasta una velada con él

Más vale que la propuesta de George Clooney sea ignorada por el cineasta Quentin Tarantino, con quien se enzarzó en una pelea dialéctica la semana pasada después de que el director de "Pulp Fiction" declarase que no le considera una estrella de cine. “Que te jodan”, respondió airado el actor. “No me importa mandarle a la mierda”.

¿Habrá pujado Tarantino por la subasta anunciada por George Clooney en la que el objeto de deseo es él mismo? El actor ha organizado la subasta de una cena en Nueva York el próximo 24 de septiembre para recaudar fondos para la Clooney Foundation for Justice, la organización del intérprete que lucha contra los abusos de los derechos humanos en el mundo. Tiene varios programas (Trial Watch, Waging Justice for Women y The Docket), todos ellos dedicados a perseguir la justicia para las personas más vulnerables. Una de sus actuaciones más destacadas fue el reencuentro familiar de los niños que fueron separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México.

La estrella de Hollywood ofrece un cóctel privado antes de la cena, fotografías con él y una cena privada e íntima con un turno de preguntas y respuestas para conocerle más. En el evento podrán participar hasta 13 personas, que podrán ir con un acompañante. El máximo posible de comensales será de 26 personas. La experiencia no se puede revender, ni transferir, ni volver a subastar. Los viajes y alojamientos no están incluidos y en sus requisitos aconseja el cumplimiento con el decoro y las pautas oportunas.

Si por algún motivo, la cita se tuviese que anular por un motivo de fuerza mayor (clima, evento fortuito, estado de guerra, terrorismo, huelga, pandemia, etc.) o cualquier otra condición razonable, el ganador podría reembolsarse el precio total de la compra.

La puja comenzó a través de la plataforma CharityBuzz, "Una buena noche con George Clooney", con una cantidad de 10.000 dólares que no ha dejado de crecer. Se espera que hasta el cierre llegue al menos hasta los 60.000 dólares. De momento, suma 38.500.

US actor George Clooney (R) and wife human rights attorney Amal Clooney attend the Albie Awards PETER FOLEY Agencia EFE

No es la primera iniciativa de este tipo que toma el matrimonio Clooney. En 2021, George y su mujer, Amal, recaudaron fondos para una cena en su lujosa villa en el Lago di Como de Italia. Además de la cena, el único ganador de aquella ocasión voló hasta su hogar y se alojó durante una noche con ellos.