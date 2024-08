Guerra de divos: ¿De dónde viene la rivalidad entre Tarantino y Clooney?

Quentin Tarantino tiró la primera piedra y escondió la mano: "No es una estrella de cine". Se refería a George Clooney y este respondió cortésmente: "Vete a la mierda". Los cinéfilos no salen de su asombro. ¿Qué ha pasado entre estos dos titanes de Hollywood? La disputa comenzó cuando en una entrevista el director de "Pulp Fiction" y "Reservoir Dogs" puso en duda la trayectoria de Clooney como intérprete. Ahí le dio fuerte a su excompañero treinta años después de trabajar juntos en "Abierto hasta el amanecer" y no pudo disimular su enfado. "Quentin dijo algunas estupideces sobre mí recientemente, así que estoy un poco irritado con él en este momento", comentó en una entrevista cruzada con Brad Pitt, para la revista GQ, con motivo del estreno de la película "Wolfs".

El director estadounidense se había sincerado en una entrevista en la que citaba a varias estrellas de cine expresando su opinión. Hablaba también de Brad Pitt. Alguien le preguntó: "¿Qué pasa con George?" Él respondió: "Él no es una estrella de cine". Y añadió: "Nombra una de sus películas de la década de 2000". Cuando a Clooney le trasladaron estas declaraciones, exclamó: "¿Pero qué quieres decir? ¿Desde el año 2000? ¡Es justo donde hice toda mi maldita carrera!". Brad Pitt, presente en la entrevista, lanzó una carcajada.

"Así que ahora pienso: Está bien, hombre, vete a la mierda. No me importa si habló mal de él o habló mal de mí", continuó enojado. Clooney admite que la industria de Hollywood en general ha cambiado mucho desde que empezó con Brad Pitt en los años 90. "Es cierto que Hollywood ya no desarrolla estrellas como antes lo hacía el sistema de estudios. Brad y yo estamos más o menos al final de esa era, en la que podías trabajar con un estudio y hacer tres o cuatro películas seguidas con ellos. Fue algo planificado. Creo que esto ya no es así hoy. Definitivamente es más difícil vender un proyecto a alguien sólo con el nombre de una estrella".

En 2022, en el podcast "2 Bears, 1 Cave" de Tom Segur, Tarantino ya criticó la "idealización de Hollywood" y el aumento de las películas de superhéroes. "Tienes a todos estos actores que se hicieron famosos interpretando a estos personajes. Pero no son estrellas de cine", explicó entonces. En esa misma entrevista, señaló que "en 2005, si un actor protagonizaba una película que funcionaba tan bien como las películas de Marvel, entonces ese tipo era una estrella absoluta". Ese año, George Clooney interpretó a Bob Barnes en "Syriana", que le valió el Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto.

No ha sido el único realizador al que Clooney ha criticado durante la entrevista. También tuvo tiempo para arremeter contra David O. Russell, conocido por sus arrebatos de ira. Le califica con más dureza aún que a Tarantino: "miserable de mierda". El actor hablaba de la vocación de los actores, y destacó que "cuanto más viejo te haces, más cambia eso". Y con la edad se valora mucho más la distribución del tiempo y el bienestar que los proyectos estimulantes. "Ahora ya no haces una película buenísima mientras un miserable de mierda como David O. Russell hace de tu vida y la de todo el equipo un infierno". Y sentenció: "En este momento de mi vida no merece la pena".