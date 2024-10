El Joker de Heath Ledger se inspiró en una pintura de Francis Bacon

Aún no se había estrenado la película en la gran pantalla, cuando el mundo del cine ya se despidió de su protagonista. Heath Ledger fallecía con 29 años en enero de 2008, año en el que, unos meses después, se estrenaría la icónica cinta "Batman: El caballero oscuro" ("The dark knight"). Esta tragedia acrecentó la fama y las expectativas alrededor del filme que dirigió Christopher Nolan, y efectivamente la interpretación de Ledger del Joker se convirtió en la más icónica y reconocida por el público internacional. Christian Bale, Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal, Morgan Freeman o Cillian Murphy formaban también parte del icónico reparto, de un proyecto en el que, además de Nolan al frente, también participaron renombradas figuras como Hans Zimmer en la banda sonora. Ahora, y coincidiendo con el reciente estreno de "Joker: Folie à deux", protagonizado por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, se vuelven a recordar las otras cintas del macabro payaso, así como se desvelan datos desconocidos. Así ha ocurrido con "El caballero oscuro", cinta sobre la que el propio Nolan ha explicado algo curioso: ha desvelado que el personaje de Ledger se inspiró en una obra de arte de Francis Bacon.

La noticia se ha producido durante la presentación de "Francis Bacon: Human Presence", exposición que acoge la National Portrait Gallery desde este jueves y hasta el 19 de enero. Se trata de una muestra con más de 55 obras de la década de 1950 en adelante, y que explora la profunda conexión de Bacon con el retrato y cómo desafió las definiciones tradicionales del género. Y es uno de sus trípticos el que, defiende Nolan, cineasta que siempre se ha confesado seguidor de la obra de Bacon tanto en su vida personal como en la profesional, marcó la creación física del Joker de Heath Ledger.

Según ha explicado el director a "The Guardian", fue durante su adolescencia, "en una excursión a la Tate Britain, cuando vi un cartel de una retrospectiva de Bacon que presentaba un rostro de uno de sus trípticos. Los rasgos pálidos y surcados me atraparon y no me soltaron nunca, adornando varias paredes en diferentes departamentos hasta que se convirtió en un desastre destrozado", define el cineasta. Años después, continúa, "le mostré la imagen a Heath Ledger mientras se preparaba para interpretar al Joker en 'El caballero oscuro', y al instante se sintió atraído por su humanidad torturada y torturadora. Esta obra influyó en el maquillaje del personaje”.

Creación intuitiva

El director de "Interstellar" asegura que Bacon es un artista "cinematográfico. Famoso por su aversión tanto a los bocetos como a las ilustraciones, es como si Bacon quisiera que la pintura en sí tuviera la vaguedad productiva de un boceto, para pasar por alto lo literal y conectarnos con las posibilidades emocionales incrustadas en la pintura". Su obra, continúa explicando a "The Guardian", "me inspira de muchas maneras, en particular como un recordatorio de que simplemente ilustrar una narración es perder el poder que pueden alcanzar los gestos inconscientes y la creación intuitiva de imágenes".

Además de autorretratos de Bacon, la muestra de la National Portrait Gallery exhibe retratos de modelos como Lucian Freud, Peter Lacy y George Dyer, así como fotografías de Cecil Beaton, Arnold Newman y Bill Brandt. Una colección que, define el museo, retrata cómo el artista "conmemora a amantes perdidos, a través de obras de colecciones privadas y públicas".