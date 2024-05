De Austin Butler a Heath Ledger: actores que no volvieron a ser los mismos tras un personaje

Cuando la cámara se apaga muchos actores continúan metidos en sus personajes, haciendo que cambien su personalidad y que incluso tengan que acudir a ayuda profesional para poder deshacerse de ellos.

Evan Peters con Jeffrey Dahmer, Austin Butler después de la película de "Elvis", Heath Ledger con el famoso "Joker" y Bill Skarsgård con "It" son un ejemplo de ello.

Evan Peters: Jeffrey Dahmer

No era la primera vez que Peters hacía de psicópata cuando decidió aceptar el papel de Jeffrey Dahmer para la serie "Dahmer" de 2022, pues ya tenía un largo de recorrido de personajes malvados en "American Horror History" que ya le llevaron a terapia.

Sin embargo, para el actor, Dahmer, también conocido como "el Caníbal de Milwaukee", fue el papel que le marcó e hizo que quisiera tomar un descanso de este tipo de actuaciones. Peters aseguró para "Los Angeles Times" que en el proceso de filmación prefiere quedarse dentro de su personaje, trata de ser "lo más auténtico posible", "me resulta muy difícil entrar y salir de allí".

Para prepararse para el papel el actor vio videos de YouTube para copiar sus gestos, audios para copiar su voz, se empapó con su biografía e informes policiales para llegar a conocerlo. Dahmer estuvo 10 meses metido en la cabeza de Evan Peters. El actor dice para "Netflix" haber estado "muy asustado por las cosas que hizo. Sumergirme y tratar de comprometerme con eso fue absolutamente una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida".

Con este papel consiguió ganar el Globo de Oro a "mejor actor de miniserie o telefilme" en 2023.

Austin Butler: Elvis

Es una realidad que Butler fue aclamado por la actuación que hizo de Elvis en la película de 2022 con su mismo nombre. El rey del rock n' roll consiguió meterse en la mente de Butler haciendo que, además de acostumbrarse a grandes cantidades de gomina, el actor tuviera que cambiar su voz por completo. "He pasado los tres últimos años de mi vida trabajando en este papel. Me he dejado la piel" afirmaba para la revista "Vanity Fair".

La actuación de Butler fue tan fidedigna que Priscila Presley, la que fue mujer del cantante, aseguró que este, si siguiera con vida, se habría visto reflejado en él.

Para encarnarlo escuchó toda su discografía, se centró en cómo cambió su voz durante los años y todos los detalles de sus movimientos. Butler aseguró que al terminar la película se derrumbó en su camerino, "tuve una crisis existencial", "ya no sabía quién era", es solo una de las frases que el actor dice en la entrevista para la revista.

A día de hoy, Butler aún sigue conservando la voz de Elvis y está en tratamiento para poder librarse de ella.

Bill Skarsgård: It

La película de terror "IT" de 2017, adaptación del libro de Stephen King con el mismo nombre, hizo que Skarsgård tuviera que meterse por completo en el terrorífico papel de un payaso asesino de niños. Esto no fue fácil para el actor, llegó a comparar el proceso de prepararse para su actuación como el de "estar en una relación destructiva".

Su trasformación ya comenzó antes de recibir el papel, debido a que Skarsgård de camino al casting decidió adoptar el comportamiento de Pennywise riéndose descontroladamente en su coche y apareciendo ante el director maquillado de payaso. Este añade que aparcó y caminó por la calle caracterizado siendo "una de las cosas más extrañas que he hecho en mi vida. Resume mi acercamiento al personaje".

Durante la grabación del filme intentaba estar aislado del resto de actores: "Sólo necesitaba permitirme a mí mismo volverme muy loco, ser tonto y realmente abrazar esa rareza y el miedo de todo esto" explica en una entrevista para "e.cartelera".

Durante meses, después de que terminara el rodaje de la película, el sueco aseguró no poder librarse de él teniendo pesadillas continuas.

Heath Ledger: El Joker

El actor recibió el Oscar a "Mejor Actor Secundario" por su papel en la película "Batman: El Caballero de la Noche", pero desgraciadamente fue después de que este ya hubiera fallecido el 22 de enero de 2008 por una sobredosis accidental con medicamentos. Se decía que el actor sufría de insomnio y depresión.

Hay rumores sobre su muerte, pues se dice que hacer de "El Joker" pudo ser uno de los causantes. Este papel hizo que Ledger se desestabilizara psicológicamente aislándose del mundo y llegando a dormir dos horas por noche para poder meterse en la mente del villano.

Se llegó a obsesionar con su actuación encerrándose, según "Movieplot", en una habitación londinense unas seis semanas para descubrir y acercarse al comportamiento de este sociópata.